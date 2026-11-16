BBB 27: o que muda na próxima edição do reality?

O Big Brother Brasil 2027 vai mexer na rotina de quem acompanha o reality. A formação do Paredão começará à tarde aos domingos, o Sincerão ganhará um novo formato e os eliminados terão de encarar um fã e um hater em uma conversa na TV aberta.

Com estreia marcada para 11 de janeiro de 2027, a edição apresentada por Tadeu Schmidt reunirá novamente Pipocas, Camarotes e Veteranos. A disputa por vantagens começará nas Casas de Vidro, onde os candidatos participarão de provas antes de entrar na casa principal.

Quanto tempo vai durar o BBB 27?

O "BBB 27" terá 100 dias. O período mantém o formato de confinamento das edições mais recentes, com provas, eliminações e a disputa pelo prêmio sob o comando de Tadeu Schmidt.

Paredão começa à tarde e termina à noite

A formação do Paredão será dividida em duas edições aos domingos. A primeira irá ao ar à tarde, depois de "Temperatura Máxima", com o início das definições da berlinda.

A segunda parte será exibida após o "Fantástico", quando a dinâmica será concluída, depois da Prova Bate e Volta. Com a mudança, o público terá dois momentos na TV aberta para acompanhar os rumos da votação.

Eliminado terá conversa com fã e hater

Às terças-feiras, a saída da casa ganhará um novo desdobramento na TV Globo. Logo após o programa, o eliminado participará de uma conversa com a plateia e dois representantes das torcidas: um fã e um hater.

O formato prevê que o participante veja suas redes sociais pela primeira vez após o confinamento e faça uma ligação telefônica ao vivo. Na sequência, o "Bate-Papo BBB" continuará no gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da passagem pelo reality.

Sincerão terá formato reformulado

O Sincerão também passará por mudanças. Durante a apresentação da programação da Globo para 2027, Tadeu anunciou uma versão mais ágil e com elementos de jogo, descrita pelo apresentador como "gamificada".

A proposta é renovar a dinâmica de confronto entre os participantes. Os anúncios consultados apresentam essa diretriz, enquanto as regras das atividades seguem em aberto.

Casas de Vidro terão provas e vantagens para o jogo

As Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil voltarão a definir parte do elenco. A etapa será acompanhada pelo público no "Seleção BBB", apresentado por Tadeu entre 8 e 10 de janeiro.

A mudança estará nas disputas durante esse período: os candidatos participarão de provas diárias, cujos vencedores poderão levar vantagens para a casa principal. Assim, a passagem pela estrutura terá consequências para o jogo desde a estreia.

Criadores de conteúdo disputarão reality antes da estreia

O aquecimento para a temporada terá uma competição voltada a criadores de conteúdo que são fãs do programa, anunciada para começar ainda em 2026.

Produzida em formato vertical, a atração terá desafios sobre o universo do reality. O vencedor conquistará um lugar no grupo de criadores do "BBB 27". A premiação anunciada é a participação nessa equipe de conteúdo.

BBB ganhará versão virtual no Roblox

A temporada também terá uma experiência dentro do Roblox. O projeto prevê uma versão interativa da casa, com exploração dos ambientes, desafios e atividades inspiradas nas provas do programa.

Segundo o Notícias da TV, a iniciativa terá duas etapas: o minigame de suspense "Mistério BBB", previsto para este mês, e uma experiência mais ampla em janeiro, junto ao início da edição. Tadeu Schmidt participará do projeto, que também terá ações com a ex-BBB Samira Sagr.

BBB Experience muda de cidade

A experiência presencial inspirada na casa também está confirmada para 2027. Depois de São Paulo, o BBB Experience será realizado no Rio de Janeiro, com ambientes que reproduzem espaços do reality.

A atração integra a programação para quem quer conhecer cenários associados ao confinamento e participar de atividades fora da televisão.