Ana Paula Renault abre o jogo sobre Milena e revela novos projetos em entrevista à Blogueirinha

A campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault, foi a primeira convidada do programa "Blogueirinha Entrevista", exibido ao vivo pelo Multishow na última segunda-feira, 28. Durante a conversa, a jornalista falou sobre o afastamento com a parceira de reality, Milena, explicou a briga com Samira, comentou o término de Juliano Floss e Marina Sena e revelou novidades sobre sua carreira na televisão.

A entrevista também teve uma dose de emoção: Ana Paula falou sobre o pai, Gerardo Renault, que morreu em abril, enquanto ela ainda estava confinada no programa da TV Globo.

Ana Paula explica afastamento de Milena após o BBB 26

Um dos principais assuntos da conversa foi o fim da amizade entre Ana Paula e Milena. As duas construíram uma relação próxima durante o "BBB 26", mas se distanciaram após o encerramento do programa.

Questionada por Blogueirinha sobre o motivo de ter parado de responder às mensagens da ex-aliada, Ana Paula afirmou que não houve uma decisão de cortar contato. Segundo ela, a conexão construída durante o confinamento foi genuína, mas a relação mudou diante das cobranças e dos desentendimentos que surgiram após o reality.

A jornalista também comentou as declarações públicas de Milena sobre o afastamento e afirmou que ficou magoada com a situação. Para Ana Paula, a quebra de confiança pesou na relação entre as duas.

"A gente se falava. Até ela falar publicamente, a gente mantinha contato. Eu achei desnecessário ela ter falado que a gente estava em patamares de carreira diferentes, porque até aquele momento a gente conversava. Não precisava ter ido pro público daquele jeito."

Apesar do distanciamento, ela desejou que a ex-colega tenha sucesso na carreira e aproveite as oportunidades que estão surgindo. "Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo. Brilhe, vença e não deixe ninguém te apagar."

Rompimento com Samira também é tema da entrevista

Ana Paula também comentou o afastamento de Samira Sagr, outra participante com quem manteve proximidade durante o "BBB 26".

A jornalista explicou que perdeu a confiança na ex-aliada após perceber atitudes que, na avaliação dela, colocaram em dúvida a lealdade construída durante o jogo.

"Eu achei que nosso quarto tinha um significado muito grande para todo mundo. E depois, eu vi que não."

Ana Paula esclarece rumores sobre término de Juliano Floss e Marina Sena

O relacionamento de Juliano Floss e Marina Sena também entrou na conversa. Próxima do dançarino durante o "BBB 26", Ana Paula comentou a separação do casal e esclareceu as especulações sobre uma possível traição.

A jornalista afirmou que o término aconteceu de forma consensual e madura, após uma conversa entre os dois. "Não teve isso, a gente conversou e foi uma decisão dos dois, bem madura."

Jornalista se emociona ao lembrar do pai

Um dos momentos mais emocionantes da entrevista aconteceu durante o bate-bola de Blogueirinha. Ao ser questionada sobre uma mágoa relacionada à participação no "BBB 26", Ana Paula chorou ao lembrar do pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, em 19 de abril, enquanto ela estava confinada.

Na ocasião, a jornalista recebeu a notícia da morte e decidiu continuar no reality. Durante a conversa, ao ser questionada sobre o pai, respondeu: "Ele está vendo".

Ana Paula voltou a se emocionar ao falar sobre o que gostaria de dizer a ele. A jornalista afirmou que pretende honrar os ensinamentos que recebeu do pai. Blogueirinha também se comoveu com o relato.

Ana Paula confirma programa no GNT e quadro no Fantástico

Além de comentar os acontecimentos do reality, Ana Paula revelou projetos para a televisão. A jornalista confirmou que terá um programa próprio no GNT, com previsão de estreia para maio de 2027, após o encerramento do "BBB 27".

Ao falar sobre a atração, que ainda não tem nome definido, Ana Paula brincou que vai assumir o papel de quem julga as pessoas, em uma referência às críticas que recebeu ao longo da carreira.

Ela também anunciou que prepara um quadro para o "Fantástico", da TV Globo, que vai ao ar ainda em 2026.