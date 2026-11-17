A Rockstar Games confirmou o lançamento de GTA 6 para a meia-noite de quinta-feira, 19 de novembro, no horário local de cada região. A liberação ocorrerá conforme os países chegarem à data de estreia, tanto no PS5 quanto no Xbox Series X|S.

Esse calendário coloca a Nova Zelândia entre os primeiros mercados a receber o jogo. A meia-noite no país corresponde às 8h de quarta-feira, 18, em Brasília, uma diferença de 16 horas em relação à virada do dia na capital brasileira.

A diferença de fuso abre espaço para a tentativa de antecipar a partida por meio das configurações regionais dos consoles. O procedimento varia entre as plataformas, mas as orientações oficiais consultadas não garantem que a alteração permita acessar o título antes do horário previsto para a região da compra.

Como alterar a região do Xbox Series X|S?

GTA 6: lançamento por região começa em 19 de novembro, à meia-noite de cada mercado. (Rockstar Games/Divulgação)

No Xbox Series X|S, a localização do aparelho pode ser modificada nas configurações do sistema. Segundo o suporte da Microsoft, a mudança exige reiniciar o console:

Pressione o botão Xbox no controle para abrir o painel. Entre em Perfil e sistema e selecione Configurações. Acesse Sistema e, depois, Idioma e localização. No campo Localização, escolha Nova Zelândia. Selecione Reiniciar agora para aplicar a alteração.

Essas etapas alteram a localização configurada no aparelho. A documentação da Microsoft, no entanto, não apresenta o procedimento como uma forma de desbloquear GTA 6 antes do horário previsto para a região da compra.

A empresa recomenda trocar a região em caso de mudança para outro país por um período prolongado, pois a disponibilidade de jogos, aplicativos e serviços pode variar entre os mercados.

O método também funciona no PS5?

GTA 6: instalação pode exigir até 212 GB de espaço, conforme o console. (Rockstar Games/Divulgação)

No PS5, o país está associado à conta da PlayStation Network, a PSN, rede de serviços da Sony. Essa informação não pode ser modificada depois da criação do cadastro. A PlayStation orienta que a região escolhida corresponda aos dados de cobrança do usuário.

Por isso, criar uma conta neozelandesa não deve ser tratado como garantia de antecipação para uma cópia adquirida na loja brasileira. As orientações oficiais consultadas não confirmam essa possibilidade.

O recurso Compartilhamento do console e jogo offline permite que outros usuários do mesmo PS5 acessem jogos comprados e baixados pela conta responsável. Sua documentação não informa que a função altere o horário de lançamento de uma compra.

Para habilitar o compartilhamento, siga estas etapas:

Abra Configurações na tela inicial. Selecione Usuários e contas. Entre em Outros. Acesse Compartilhamento do console e jogo offline. Escolha Habilitar.

A função pode permanecer ativa em um PS5 por vez para cada conta.

Pré-carregamento de GTA 6 já está disponível

O pré-carregamento, download dos arquivos antes da estreia, foi liberado em 10 de novembro para PS5 e Xbox Series X|S. O recurso permite deixar o jogo instalado para o momento da abertura do acesso, mas não antecipa a autorização para jogar.

Segundo a Rockstar, o download pode exigir até 212 GB de espaço disponível, conforme o aparelho.

No PS5, o pré-carregamento automático depende da ativação dos downloads automáticos e de o console permanecer ligado ou no modo de repouso. No Xbox, é necessário habilitar as atualizações automáticas e manter o aparelho ligado ou no modo de suspensão.