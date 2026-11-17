No futebol, patrocinadores costumam investir em clubes com a expectativa de associar suas marcas a grandes conquistas. Mas a nova parceria entre FYS, refrigerante do Grupo Heineken, e o Íbis Sport Club, de Pernambuco, não está de olho exatamente em vitórias. A marca chega para "torcer" contra o próprio time.

Conhecido como “o pior time do mundo”, o Íbis transformou o histórico de derrotas em parte de sua identidade. Agora, essa reputação é explorada em uma campanha que aproxima o clube do posicionamento de FYS, que trabalha o conceito de não ser o refrigerante número um na escolha dos consumidores.

Criada pela AlmapBBDO, a iniciativa brinca com a possibilidade de o clube voltar a conquistar espaço nas competições estaduais e, consequentemente, colocar em risco o apelido que o tornou conhecido nacionalmente.

“O Íbis tem uma trajetória singular no futebol brasileiro e construiu uma identidade própria, que conversa diretamente com a personalidade da marca. Encontramos nessa história uma oportunidade de levar nossa comunicação para um novo território, aproximando FYS do público futebolístico”, afirma Isabela Nascimento, gerente de marketing de FYS, do Grupo Heineken.

"Orgulho de não ser nº1"

A escolha do clube tem relação com a estratégia de comunicação que FYS vem desenvolvendo desde seu lançamento. Primeiro refrigerante do Grupo Heineken, a marca entrou em uma categoria dominada por empresas tradicionais e passou a explorar justamente a posição de desafiante como parte de sua identidade.

Em campanhas anteriores, a empresa já havia utilizado o humor para brincar com o fato de não ocupar a liderança do mercado. Em setembro de 2026, por exemplo, convidou Márcia Sensitiva para uma ação que atribuía a um suposto “encosto” o motivo de o refrigerante ainda não ser o número 1.

A parceria com o Íbis segue a mesma linha, mas transporta a narrativa para o futebol, um território em que a associação entre patrocínio e desempenho esportivo costuma ser justamente a oposta.

Tradição em derrotas

Fundado em 1938, o Íbis ganhou notoriedade nacional no início dos anos 1980, depois de uma sequência de 55 partidas sem vitória, entre 1980 e 1984. Foram 48 derrotas e sete empates. A fama ganhou força após uma reportagem publicada pela revista Placar, em julho de 1983, com o título “Este é o pior time do Brasil”. Com o tempo, o apelido evoluiu para “o pior time do mundo”.

Em vez de tentar apagar a reputação, o clube incorporou o rótulo à própria identidade. A estratégia ajudou a transformar uma história de resultados ruins em um diferencial de comunicação, que ganhou ainda mais força com a popularização das redes sociais.

Um dos personagens mais conhecidos dessa trajetória é Mauro Shampoo. Ex-jogador do Íbis, ele ficou famoso por ter marcado apenas um gol pelo clube durante sua passagem pela equipe. O lance, porém, nunca foi devidamente comprovado em imagens e até hoje alimenta discussões sobre se a bola realmente entrou ou se foi um gol contra.

E é justamente Mauro quem protagoniza a campanha de FYS. No filme “O gol que eu FYS”, a marca resgata a história do ex-atacante e transforma o episódio de seu único gol em ponto de partida para a brincadeira.

“Eu joguei dez anos no Íbis e não fiz um gol: sou uma lenda!”, diz Mauro no material de divulgação da campanha.

A campanha será veiculada nos canais digitais de FYS, incluindo YouTube e Instagram.