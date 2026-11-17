Antes de conhecer a juventude de Haymitch em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", vale revisitar as arenas, as alianças e os movimentos que transformaram Katniss Everdeen em símbolo de resistência.

O novo longa, que estreia nesta quinta-feira, 19, acompanha o futuro mentor de Katniss e Peeta durante a competição que mudou sua vida.

Para preparar a maratona, confira onde assistir aos cinco filmes anteriores e o que cada um acrescenta ao universo criado por Suzanne Collins.

Onde assistir aos filmes de 'Jogos Vorazes'?

'Jogos Vorazes' (2012)

Onde assistir: Prime Video ou Apple TV, com complemento de assinatura.

Jennifer Lawrence interpreta Katniss Everdeen, uma jovem do Distrito 12 que se oferece para ocupar o lugar da irmã em uma competição mortal televisionada. Ao lado de Peeta Mellark, vivido por Josh Hutcherson, ela precisa enfrentar os tributos enviados pelos outros distritos.

O primeiro filme apresenta a divisão de Panem, o controle exercido pela Capital e personagens como Haymitch, interpretado por Woody Harrelson, que assume a preparação da dupla para a arena.

'Jogos Vorazes: Em Chamas' (2013)

Onde assistir: Prime Video ou Apple TV, com complemento de assinatura.

Após os acontecimentos do primeiro longa, Katniss e Peeta precisam lidar com o impacto de suas atitudes sobre os distritos. Enquanto a insatisfação com a Capital cresce, uma nova edição dos Jogos reúne antigos vencedores na arena.

O filme amplia o papel de Haymitch e apresenta Finnick Odair e Johanna Mason, dois personagens que ganham importância nos rumos da história. As alianças passam a ter tanto peso quanto as habilidades de sobrevivência.

'Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1' (2014)

Onde assistir: Prime Video ou Apple TV, com complemento de assinatura.

Katniss chega ao Distrito 13 e se torna peça central da comunicação dos rebeldes. Sua imagem como Tordo ajuda a mobilizar a população contra o presidente Snow, enquanto Peeta permanece sob o controle da Capital.

Com a disputa concentrada nos bastidores da revolução, o longa explora a propaganda, as estratégias de poder e os efeitos da guerra sobre os personagens.

'Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2' (2015)

Onde assistir: Prime Video ou Apple TV, com complemento de assinatura.

A conclusão da trajetória de Katniss acompanha o avanço dos rebeldes em direção à Capital. O grupo enfrenta armadilhas pelas ruas e decisões que colocam suas alianças à prova.

O desfecho reúne o confronto com Snow, as consequências da revolução e o futuro dos sobreviventes. É o capítulo que encerra a adaptação da trilogia original de livros.

'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes' (2023)

Onde assistir: Telecine ou pelos complementos de assinatura disponíveis no Prime Video e na Apple TV.

Ambientado décadas antes da história de Katniss, o filme acompanha Coriolanus Snow, interpretado por Tom Blyth, quando ele ainda é um jovem em busca de prestígio na Capital.

Escolhido como mentor de Lucy Gray Baird, tributo do Distrito 12 vivida por Rachel Zegler, Snow se envolve com a preparação da jovem para a décima edição dos Jogos. A trama explora suas ambições e as mudanças que ajudaram a transformar a competição em espetáculo.

Qual é a melhor ordem para assistir?

Para uma primeira maratona, a ordem de lançamento permite acompanhar a apresentação dos personagens e as revelações na sequência em que chegaram ao cinema:

"Jogos Vorazes" (2012); "Jogos Vorazes: Em Chamas" (2013); "Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1" (2014); "Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2" (2015); "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (2023).

Quem prefere seguir a cronologia de Panem pode começar por "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". Na linha do tempo, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" fica entre esse prelúdio e o primeiro filme protagonizado por Katniss.

Sobre o que é 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'?

O sexto filme da franquia acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos, durante os 50º Jogos Vorazes. A edição marca o Segundo Massacre Quaternário, que leva à arena o dobro de tributos: quatro representantes de cada distrito, totalizando 48 competidores.

Joseph Zada interpreta a versão jovem do personagem que o público conheceu como mentor de Katniss e Peeta. A história mostra sua experiência como competidor e os acontecimentos que antecedem sua participação na saga original.