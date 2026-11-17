Elenco e equipe na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, em Nova York, em 16 de novembro de 2026. (Mike Coppola/Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12h44.
Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026. O filme acompanha Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, 24 anos antes da história de Katniss Everdeen. O elenco reúne Ralph Fiennes, Elle Fanning, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kieran Culkin e Glenn Close, além do retorno de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson à franquia.
Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita chega aos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026 com um elenco que reúne novos atores e estrelas conhecidas de Hollywood. O filme acompanha a juventude de Haymitch Abernathy, personagem interpretado por Woody Harrelson na saga original e agora vivido por Joseph Zada.
Entre os nomes confirmados estão Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Maya Hawke, Kieran Culkin e Glenn Close. A produção também traz versões mais jovens de personagens conhecidos pelo público, como Effie Trinket, Plutarch Heavensbee e o presidente Snow.
Baseado no livro de Suzanne Collins publicado em 2025, o longa se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro Jogos Vorazes. A história acompanha a 50ª edição da competição, conhecida como Segundo Massacre Quaternário, quando o número de tributos foi dobrado.
Confira os principais atores e seus respectivos personagens:
Joseph Zada — Haymitch Abernathy: protagonista do filme, é escolhido como tributo do Distrito 12 aos 16 anos. No futuro, torna-se mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark.
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson também retornam à franquia, retomando os papéis de Katniss Everdeen, Peeta Mellark e Haymitch Abernathy, respectivamente.
A participação dos atores conecta a história do jovem Haymitch aos acontecimentos dos filmes originais, apesar de a trama principal se passar décadas antes da jornada de Katniss.
O filme acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos, quando ele é selecionado para representar o Distrito 12 na 50ª edição dos Jogos Vorazes.
Conhecida como Segundo Massacre Quaternário, a competição reúne 48 tributos, o dobro do número habitual. Dentro da arena, Haymitch estabelece uma aliança com Maysilee Donner e passa a desafiar o controle da Capital sobre os participantes.
A direção é de Francis Lawrence, responsável por outros filmes da franquia, enquanto o roteiro é assinado por Billy Ray e Michael Lesslie.
Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita estreia em 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. O lançamento nos Estados Unidos está marcado para 20 de novembro.
O longa é o sexto filme da franquia e o segundo prelúdio cinematográfico, depois de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, lançado em 2023.
Joseph Zada interpreta Haymitch Abernathy aos 16 anos. Woody Harrelson, que viveu o personagem nos filmes originais, também participa do novo longa.
Ralph Fiennes interpreta Coriolanus Snow, presidente de Panem durante os acontecimentos do filme.
Sim. Jennifer Lawrence retorna como Katniss Everdeen. Josh Hutcherson e Woody Harrelson também retomam seus personagens da saga original.
O filme estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026.
A história principal se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro Jogos Vorazes e acompanha a participação de Haymitch Abernathy na 50ª edição da competição.