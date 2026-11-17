Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita chega aos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026 com um elenco que reúne novos atores e estrelas conhecidas de Hollywood. O filme acompanha a juventude de Haymitch Abernathy, personagem interpretado por Woody Harrelson na saga original e agora vivido por Joseph Zada.

Entre os nomes confirmados estão Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Maya Hawke, Kieran Culkin e Glenn Close. A produção também traz versões mais jovens de personagens conhecidos pelo público, como Effie Trinket, Plutarch Heavensbee e o presidente Snow.

Baseado no livro de Suzanne Collins publicado em 2025, o longa se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro Jogos Vorazes. A história acompanha a 50ª edição da competição, conhecida como Segundo Massacre Quaternário, quando o número de tributos foi dobrado.

Quem está no elenco de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita?

Confira os principais atores e seus respectivos personagens:

Joseph Zada — Haymitch Abernathy: protagonista do filme, é escolhido como tributo do Distrito 12 aos 16 anos. No futuro, torna-se mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark.

Joseph Zada na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (Cindy Ord/WireImage/Getty Images)

Whitney Peak — Lenore Dove Baird: namorada de Haymitch antes de sua participação nos Jogos Vorazes.

Whitney Peak na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (Cindy Ord/WireImage/Getty Images)

Mckenna Grace — Maysilee Donner: tributo do Distrito 12 que participa da mesma edição dos Jogos que Haymitch.

Mckenna Grace na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (John Nacion/FilmMagic/Getty Images)

Ralph Fiennes — Coriolanus Snow: presidente de Panem e principal representante do poder da Capital.

Ralph Fiennes na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (John Nacion/FilmMagic/Getty Images)

Elle Fanning — Effie Trinket: versão mais jovem da personagem interpretada por Elizabeth Banks nos filmes originais.

Elle Fanning na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (John Nacion/FilmMagic/Getty Images)

Jesse Plemons — Plutarch Heavensbee: personagem vivido por Philip Seymour Hoffman na saga protagonizada por Katniss.

Jesse Plemons interpreta Plutarch Heavensbee em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Kieran Culkin — Caesar Flickerman: apresentador ligado aos Jogos Vorazes, interpretado por Stanley Tucci nos filmes anteriores.

Kieran Culkin interpreta Caesar Flickerman em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Maya Hawke — Wiress: personagem que aparece mais velha em Jogos Vorazes: Em Chamas.

Maya Hawke interpreta Wiress em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Kelvin Harrison Jr. — Beetee Latier: versão jovem do personagem conhecido por suas habilidades técnicas.

Kelvin Harrison Jr. interpreta Beetee Latier em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Lili Taylor — Mags Flanagan: personagem que também participa dos acontecimentos de Em Chamas.

Lili Taylor interpreta Mags Flanagan em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Glenn Close — Drusilla Sickle: personagem ligada à organização dos Jogos.

Glenn Close interpreta Drusilla Sickle em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Ben Wang — Wyatt Callow: um dos tributos da competição.

Ben Wang interpreta Wyatt Callow em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Billy Porter — Magno Stift: estilista dos tributos do Distrito 12 e marido de Drusilla, de quem vive afastado.

Billy Porter interpreta Magno Stift em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

O elenco original de Jogos Vorazes aparece no novo filme?

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson também retornam à franquia, retomando os papéis de Katniss Everdeen, Peeta Mellark e Haymitch Abernathy, respectivamente.

A participação dos atores conecta a história do jovem Haymitch aos acontecimentos dos filmes originais, apesar de a trama principal se passar décadas antes da jornada de Katniss.

Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence e Woody Harrelson na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (Mike Coppola/Getty Images/Getty Images)

Qual é a história de Amanhecer na Colheita?

O filme acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos, quando ele é selecionado para representar o Distrito 12 na 50ª edição dos Jogos Vorazes.

Conhecida como Segundo Massacre Quaternário, a competição reúne 48 tributos, o dobro do número habitual. Dentro da arena, Haymitch estabelece uma aliança com Maysilee Donner e passa a desafiar o controle da Capital sobre os participantes.

A direção é de Francis Lawrence, responsável por outros filmes da franquia, enquanto o roteiro é assinado por Billy Ray e Michael Lesslie.

Quando estreia Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita?

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita estreia em 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. O lançamento nos Estados Unidos está marcado para 20 de novembro.

O longa é o sexto filme da franquia e o segundo prelúdio cinematográfico, depois de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, lançado em 2023.

Perguntas frequentes

Quem interpreta Haymitch em Amanhecer na Colheita? Joseph Zada interpreta Haymitch Abernathy aos 16 anos. Woody Harrelson, que viveu o personagem nos filmes originais, também participa do novo longa.

Quem interpreta o presidente Snow no novo Jogos Vorazes? Ralph Fiennes interpreta Coriolanus Snow, presidente de Panem durante os acontecimentos do filme.

Jennifer Lawrence aparece em Amanhecer na Colheita? Sim. Jennifer Lawrence retorna como Katniss Everdeen. Josh Hutcherson e Woody Harrelson também retomam seus personagens da saga original.

Quando estreia Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita no Brasil? O filme estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026.