Brad Pitt: ator demonstrou interesse em integrar o elenco do próximo filme de James Bond (Juan Naharro Gimenez/WireImage/Getty Images)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12h17.
Robert Pattinson foi anunciado como o novo James Bond, e Brad Pitt manifestou interesse em interpretar o vilão do próximo filme da franquia. A produção será realizada pela Amazon MGM Studios, que agora controla a série.
Após meses de especulação, na última segunda-feira, 16, Robert Pattinson foi revelado como o próximo James Bond. E agora, a grande pergunta é: quem será seu arqui-inimigo? Brad Pitt pode ter a resposta.
O veterano do cinema participou da estreia de seu novo filme, “As Novas Desventuras de Cliff Booth”, na noite de segunda-feira, e deu sua opinião sobre a grande novidade no tapete vermelho.
“É mesmo?! Sabe de uma coisa? Adorei essa ideia”, disse Pitt ao Extra TV no tapete vermelho. “Adoro o trabalho que ele tem feito. Gosto das escolhas dele; acho que ele é um talento de verdade. Isso é ótimo, uma excelente escolha.”
A mais nova adaptação de James Bond será responsabilidade do diretor Denis Villeneuve, com produção daAmazon MGM Studios, que, no ano passado, adquiriu o controle criativo da franquia, antes sob a responsabilidade dos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.
Quando questionado se aceitaria um papel no novo "007", especificamente como o vilão da trama, Pitt respondeu:
Ao ser questionado se aceitaria o papel de vilão, Pitt respondeu: “Robert! Denis!”, acompanhando a fala com uma piscadela exagerada para a câmera. “Sabe, eu gostaria de fazer isso”, continuou. “Eu topo. Quer dizer, o meu amigo Javier [Bardem] interpretou um vilão muito bem. É um desafio e tanto, mas eu aceitaria.”
Mais tarde, o ator recebeu a mesma pergunta da publicação Complex e disse: “Podem me escalar como vilão. Peguem o telefone e liguem para o Denis Villeneuve — vamos nessa!”
Javier Bardem interpretou um vilão em “007 – Operação Skyfall” (2012), ao lado de Daniel Craig.
Em anos anteriores, outros grandes nomes também assumiram o papel de antagonistas. Entre eles, estão: Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz e Rami Malek.
Brad Pitt disse que aceitaria interpretar o vilão, mas a matéria não informa que o ator tenha sido escalado. Na estreia de “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, Pitt afirmou ao Extra TV que gostaria de assumir o papel.
Robert Pattinson foi revelado como o próximo James Bond na segunda-feira, 16. Brad Pitt elogiou a escolha e disse ao Extra TV que admira o trabalho de Pattinson.
Denis Villeneuve será o diretor da nova adaptação de James Bond, com produção da Amazon MGM Studios. O estúdio adquiriu o controle criativo da franquia no ano passado, antes sob a responsabilidade de Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.
Brad Pitt citou o vilão interpretado por Javier Bardem e disse que assumir o papel seria um desafio. Bardem atuou em “007 – Operação Skyfall” (2012), ao lado de Daniel Craig.
Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz e Rami Malek estão entre os atores que interpretaram antagonistas da franquia James Bond.
Glossário
O que é James Bond?
Personagem icônico de filmes de ação e espionagem, conhecido por seu código 007.
O que é Amazon MGM Studios?
Empresa de produção cinematográfica responsável pela nova adaptação da franquia James Bond.