Após meses de especulação, na última segunda-feira, 16, Robert Pattinson foi revelado como o próximo James Bond. E agora, a grande pergunta é: quem será seu arqui-inimigo? Brad Pitt pode ter a resposta.

O veterano do cinema participou da estreia de seu novo filme, “As Novas Desventuras de Cliff Booth”, na noite de segunda-feira, e deu sua opinião sobre a grande novidade no tapete vermelho.

“É mesmo?! Sabe de uma coisa? Adorei essa ideia”, disse Pitt ao Extra TV no tapete vermelho. “Adoro o trabalho que ele tem feito. Gosto das escolhas dele; acho que ele é um talento de verdade. Isso é ótimo, uma excelente escolha.”

O que sabemos sobre o novo 007?

A mais nova adaptação de James Bond será responsabilidade do diretor Denis Villeneuve, com produção daAmazon MGM Studios, que, no ano passado, adquiriu o controle criativo da franquia, antes sob a responsabilidade dos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Quando questionado se aceitaria um papel no novo "007", especificamente como o vilão da trama, Pitt respondeu:

Ao ser questionado se aceitaria o papel de vilão, Pitt respondeu: “Robert! Denis!”, acompanhando a fala com uma piscadela exagerada para a câmera. “Sabe, eu gostaria de fazer isso”, continuou. “Eu topo. Quer dizer, o meu amigo Javier [Bardem] interpretou um vilão muito bem. É um desafio e tanto, mas eu aceitaria.”

Mais tarde, o ator recebeu a mesma pergunta da publicação Complex e disse: “Podem me escalar como vilão. Peguem o telefone e liguem para o Denis Villeneuve — vamos nessa!”

Os vilões de James Bond

Javier Bardem interpretou um vilão em “007 – Operação Skyfall” (2012), ao lado de Daniel Craig.

Em anos anteriores, outros grandes nomes também assumiram o papel de antagonistas. Entre eles, estão: Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz e Rami Malek.