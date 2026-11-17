A busca por informações sobre estocar comida ganhou repercussão no Brasil após uma recomendação da Defesa Civil para que as famílias mantenham alimentos, água e outros itens essenciais em casa. A orientação, divulgada em 6 de novembro, coincidiu com boatos sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro.

A publicação provocou dúvidas nas redes sociais sobre uma possível ameaça de desabastecimento ou interrupção de serviços. No entanto, não existe alerta oficial sobre uma catástrofe ou necessidade de compras extraordinárias.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu, em 7 de novembro, que a recomendação é preventiva e busca preparar a população para situações como enchentes, tempestades e deslizamentos.

A orientação é manter um kit de emergência com suprimentos para até 72 horas, período em que o acesso a serviços e equipes de socorro pode ficar comprometido durante um desastre.

Por que a Defesa Civil recomendou estocar alimentos?

A recomendação faz parte das medidas de preparação para emergências e não está relacionada à previsão de uma crise de abastecimento.

Em situações de desastres naturais, famílias podem ficar temporariamente isoladas ou enfrentar dificuldades para obter alimentos, água e medicamentos. Por isso, a Defesa Civil orienta que os moradores mantenham uma reserva básica capaz de atender às necessidades essenciais durante três dias.

Após a repercussão da publicação, órgãos de oito estados — São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Tocantins — também divulgaram esclarecimentos. As autoridades reforçaram que não há orientação para formar grandes estoques de comida.

Vai ter apagão mundial em 17 de novembro?

Não há evidências de que um apagão mundial esteja previsto para esta terça-feira, 17. A especulação ganhou força nas redes sociais por meio de vídeos que afirmam que uma interrupção generalizada de energia elétrica, internet e comunicações atingiria vários países.

Algumas publicações associam o suposto evento a um ataque cibernético, mas não apresentam documentos ou informações técnicas que sustentem a previsão. Um episódio de "Os Simpsons", exibido em 2023, também passou a circular como uma suposta antecipação do acontecimento.

Na animação, a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão. Entretanto, o episódio não prevê uma interrupção mundial de energia em novembro de 2026.

Outro elemento utilizado nas especulações foi um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, programado para o dia 17. O exercício prevê interrupções temporárias em transmissões de rádio e televisão, mas não envolve o desligamento de redes elétricas ou da internet.

O que deve ter no kit de emergência da Defesa Civil?

A recomendação é reunir itens que permitam atender às necessidades básicas da família durante 72 horas, sem a necessidade de fazer compras excessivas.

Entre os materiais indicados estão:

Água potável: dois litros por pessoa por dia, totalizando seis litros para três dias.

Alimentos não perecíveis: produtos que possam ser armazenados por períodos prolongados.

Medicamentos: especialmente aqueles de uso contínuo.

Produtos de higiene pessoal: itens necessários para os cuidados básicos.

Lanterna e pilhas: para situações de interrupção no fornecimento de energia.

Documentos pessoais: mantidos em local protegido e acessível.

Materiais de primeiros socorros: para atender a necessidades imediatas.

A composição do kit deve considerar as características de cada família, incluindo crianças, idosos e animais de estimação. A Defesa Civil também recomenda manter os materiais em um local de fácil acesso e revisar a reserva a cada seis meses.

Por que outros países também recomendam reservas para 72 horas?

O Brasil não é o único país a orientar a população a manter suprimentos para situações de emergência. Em março de 2025, a União Europeia apresentou uma estratégia de preparação que recomenda reservas básicas para pelo menos três dias.

A iniciativa considera diferentes cenários, como desastres naturais, conflitos e ataques cibernéticos. Assim como a orientação brasileira, a medida busca ampliar a capacidade de resposta da população diante de situações inesperadas.

A recomendação europeia não está relacionada a qualquer previsão de apagão mundial em novembro de 2026.

É necessário comprar mais comida por causa do alerta?

Não. A orientação da Defesa Civil não determina que a população faça compras extraordinárias ou acumule grandes quantidades de alimentos.

O objetivo é incentivar a preparação para emergências que possam dificultar temporariamente o acesso a produtos e serviços essenciais.

Após a repercussão do assunto, a Defesa Civil voltou a esclarecer que a divulgação do kit não representa um aviso de catástrofe. Em publicação de 8 de novembro, o órgão afirmou que falar sobre preparação para emergências faz parte de uma rotina de prevenção.

Até o momento, não existem alertas oficiais que indiquem uma crise de abastecimento ou um apagão mundial previsto para 17 de novembro.