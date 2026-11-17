Estoque de comida: buscas pelo tema ganharam atenção após orientação preventiva da Defesa Civil (Freepik)
Redatora
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12h57.
A matéria aborda a recomendação da Defesa Civil brasileira para que famílias mantenham um kit de emergência com alimentos, água e outros itens essenciais por até 72 horas. A orientação, divulgada em novembro de 2024, gerou boatos sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro, mas não está relacionada a nenhuma crise iminente ou ataque cibernético. O foco é preparar a população para possíveis desastres naturais como enchentes e tempestades.
A busca por informações sobre estocar comida ganhou repercussão no Brasil após uma recomendação da Defesa Civil para que as famílias mantenham alimentos, água e outros itens essenciais em casa. A orientação, divulgada em 6 de novembro, coincidiu com boatos sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro.
A publicação provocou dúvidas nas redes sociais sobre uma possível ameaça de desabastecimento ou interrupção de serviços. No entanto, não existe alerta oficial sobre uma catástrofe ou necessidade de compras extraordinárias.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu, em 7 de novembro, que a recomendação é preventiva e busca preparar a população para situações como enchentes, tempestades e deslizamentos.
A orientação é manter um kit de emergência com suprimentos para até 72 horas, período em que o acesso a serviços e equipes de socorro pode ficar comprometido durante um desastre.
A recomendação faz parte das medidas de preparação para emergências e não está relacionada à previsão de uma crise de abastecimento.
Em situações de desastres naturais, famílias podem ficar temporariamente isoladas ou enfrentar dificuldades para obter alimentos, água e medicamentos. Por isso, a Defesa Civil orienta que os moradores mantenham uma reserva básica capaz de atender às necessidades essenciais durante três dias.
Após a repercussão da publicação, órgãos de oito estados — São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Tocantins — também divulgaram esclarecimentos. As autoridades reforçaram que não há orientação para formar grandes estoques de comida.
Não há evidências de que um apagão mundial esteja previsto para esta terça-feira, 17. A especulação ganhou força nas redes sociais por meio de vídeos que afirmam que uma interrupção generalizada de energia elétrica, internet e comunicações atingiria vários países.
Algumas publicações associam o suposto evento a um ataque cibernético, mas não apresentam documentos ou informações técnicas que sustentem a previsão. Um episódio de "Os Simpsons", exibido em 2023, também passou a circular como uma suposta antecipação do acontecimento.
Na animação, a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão. Entretanto, o episódio não prevê uma interrupção mundial de energia em novembro de 2026.
Outro elemento utilizado nas especulações foi um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, programado para o dia 17. O exercício prevê interrupções temporárias em transmissões de rádio e televisão, mas não envolve o desligamento de redes elétricas ou da internet.
A recomendação é reunir itens que permitam atender às necessidades básicas da família durante 72 horas, sem a necessidade de fazer compras excessivas.
Entre os materiais indicados estão:
A composição do kit deve considerar as características de cada família, incluindo crianças, idosos e animais de estimação. A Defesa Civil também recomenda manter os materiais em um local de fácil acesso e revisar a reserva a cada seis meses.
O Brasil não é o único país a orientar a população a manter suprimentos para situações de emergência. Em março de 2025, a União Europeia apresentou uma estratégia de preparação que recomenda reservas básicas para pelo menos três dias.
A iniciativa considera diferentes cenários, como desastres naturais, conflitos e ataques cibernéticos. Assim como a orientação brasileira, a medida busca ampliar a capacidade de resposta da população diante de situações inesperadas.
A recomendação europeia não está relacionada a qualquer previsão de apagão mundial em novembro de 2026.
O objetivo é incentivar a preparação para emergências que possam dificultar temporariamente o acesso a produtos e serviços essenciais.
Após a repercussão do assunto, a Defesa Civil voltou a esclarecer que a divulgação do kit não representa um aviso de catástrofe. Em publicação de 8 de novembro, o órgão afirmou que falar sobre preparação para emergências faz parte de uma rotina de prevenção.
Até o momento, não existem alertas oficiais que indiquem uma crise de abastecimento ou um apagão mundial previsto para 17 de novembro.