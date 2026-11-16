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BBB 27 terá duas edições aos domingos; entenda a mudança

Globo dividirá a formação da berlinda em dois programas; temporada estreia em 11 de janeiro, com Tadeu Schmidt

BBB 27: primeira parte será exibida depois do “Temperatura Máxima”; definição dos emparedados ficará para a edição noturna (Globo/Divulgação)

BBB 27: primeira parte será exibida depois do “Temperatura Máxima”; definição dos emparedados ficará para a edição noturna (Globo/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17h02.

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O domingo de quem acompanha o Big Brother Brasil 27 terá dois encontros com Tadeu Schmidt. A Globo dividirá o programa em duas edições: uma à tarde, para dar início à formação do Paredão, e outra à noite, para concluir a dinâmica e definir quem disputará a permanência na casa.

Como serão as duas edições de domingo?

A primeira entrada acontecerá após o "Temperatura Máxima", enquanto a segunda será exibida depois do "Fantástico", com a conclusão da formação após a Prova Bate e Volta.

Na edição da tarde, o público acompanhará o início das definições do Paredão. À noite, o reality retomará a dinâmica até chegar à composição final da disputa pelo voto dos espectadores.

O que mais muda no BBB 27?

O Sincerão ganhará uma dinâmica mais ágil e um formato descrito por Tadeu Schmidt como "gamificado". A reformulação foi anunciada pelo apresentador durante o Upfront Globo 2027, evento em que a emissora apresentou as novidades da programação ao mercado publicitário.

As Casas de Vidro também terão novas funções na disputa. Além de concorrer a uma vaga no elenco, os candidatos participarão de provas diárias, cujos vencedores levarão vantagens para a casa principal. Com isso, a competição por poderes começará antes da estreia do reality.

O público acompanhará essa etapa no "Seleção BBB", entre 8 e 10 de janeiro, com apresentação de Tadeu. As estruturas estarão espalhadas pelas cinco regiões do Brasil e ajudarão a definir parte dos participantes da temporada.

Outra mudança estará nas terças-feiras. Após a eliminação, o participante terá sua primeira conversa fora da casa na TV Globo, diante de uma plateia e com a participação de um fã e um hater. Os dois representantes das torcidas participarão do bate-papo ao lado dos apresentadores.

Na sequência, a entrevista continuará no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da trajetória do eliminado nas redes sociais.

Quando estreia o BBB 27?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias. O elenco reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos.

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