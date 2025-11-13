Davi Brito, Juliette, Bambam: quem levou o maior prêmio da história do BBB?

O Big Brother Brasil já consagrou 25 campeões, desde sua estreia em 2002, e continua sendo uma das atrações mais aguardadas da televisão brasileira.

Ao longo dos anos, o prêmio para os vencedores do programa tem aumentado consideravelmente, chegando a mais de R$ 2 milhões em edições mais recentes. Na edição de 2026, a expectativa é de uma premiação recorde de R$ 3 milhões.

Primeiros campeões e prêmios iniciais

O início da trajetória do Big Brother Brasil foi marcado por prêmios modestos, com os vencedores recebendo R$ 500 mil nas primeiras edições. O primeiro campeão, Kleber Bambam, venceu o programa em 2002 com 68% dos votos.

Em seguida, Rodrigo Cowboy (BBB 2, 2002) também levou para casa R$ 500 mil após conquistar 65% dos votos. Já Dhomini Ferreira (BBB 3, 2003) e Cida dos Santos (BBB 4, 2004) seguiram a mesma linha, faturando o mesmo valor.

Evolução dos prêmios

A partir de 2005, a dinâmica dos prêmios passou a mudar com o aumento da audiência.

Jean Wyllys, vencedor do BBB 5 (2005), foi o primeiro a conquistar R$ 1 milhão. No BBB 7 (2007), Diego Alemão quebrou o recorde de popularidade com 91% dos votos e levou o mesmo valor.

Em edições mais recentes, os valores dos prêmios aumentaram consideravelmente. Juliette, vencedora do BBB 21 (2021), foi uma das campeãs mais populares da história, com 90,15% dos votos e um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em 2022, Arthur Aguiar (BBB 22) se tornou o primeiro famoso a vencer, com 68,96% dos votos e mais de 750 milhões de votos na final. O prêmio também foi de R$ 1,5 milhão.

No ano seguinte, Amanda Meirelles (BBB 23) conquistou R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito (BBB 24) levou o prêmio recorde de R$ 2,92 milhões, após vencer com 60,52% dos votos.