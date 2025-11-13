Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Davi Brito, Juliette, Bambam: quem levou o maior prêmio da história do BBB?

Início da trajetória do Big Brother Brasil foi marcado por prêmios modestos, com os vencedores recebendo R$ 500 mil nas primeiras edições

Davi Brito: saiba qual foi o prêmio do vencedor do BBB 24 (TV Globo/Reprodução)

Davi Brito: saiba qual foi o prêmio do vencedor do BBB 24 (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09h54.

O Big Brother Brasil já consagrou 25 campeões, desde sua estreia em 2002, e continua sendo uma das atrações mais aguardadas da televisão brasileira.

Ao longo dos anos, o prêmio para os vencedores do programa tem aumentado consideravelmente, chegando a mais de R$ 2 milhões em edições mais recentes. Na edição de 2026, a expectativa é de uma premiação recorde de R$ 3 milhões.

Primeiros campeões e prêmios iniciais

O início da trajetória do Big Brother Brasil foi marcado por prêmios modestos, com os vencedores recebendo R$ 500 mil nas primeiras edições. O primeiro campeão, Kleber Bambam, venceu o programa em 2002 com 68% dos votos.

Em seguida, Rodrigo Cowboy (BBB 2, 2002) também levou para casa R$ 500 mil após conquistar 65% dos votos. Já Dhomini Ferreira (BBB 3, 2003) e Cida dos Santos (BBB 4, 2004) seguiram a mesma linha, faturando o mesmo valor.

Evolução dos prêmios

A partir de 2005, a dinâmica dos prêmios passou a mudar com o aumento da audiência.

Jean Wyllys, vencedor do BBB 5 (2005), foi o primeiro a conquistar R$ 1 milhão. No BBB 7 (2007), Diego Alemão quebrou o recorde de popularidade com 91% dos votos e levou o mesmo valor.

Em edições mais recentes, os valores dos prêmios aumentaram consideravelmente. Juliette, vencedora do BBB 21 (2021), foi uma das campeãs mais populares da história, com 90,15% dos votos e um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em 2022, Arthur Aguiar (BBB 22) se tornou o primeiro famoso a vencer, com 68,96% dos votos e mais de 750 milhões de votos na final. O prêmio também foi de R$ 1,5 milhão.

No ano seguinte, Amanda Meirelles (BBB 23) conquistou R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito (BBB 24) levou o prêmio recorde de R$ 2,92 milhões, após vencer com 60,52% dos votos.

EdiçãoVencedor(a)AnoValor do Prêmio (R$)
BBB 1Kleber Bambam2002500 mil
BBB 2Rodrigo Cowboy2002500 mil
BBB 3Dhomini Ferreira2003500 mil
BBB 4Cida dos Santos2004500 mil
BBB 5Jean Wyllys20051 milhão
BBB 6Mara Viana20061 milhão
BBB 7Diego Alemão20071 milhão
BBB 8Rafinha20081 milhão
BBB 9Max Porto20091 milhão
BBB 10Marcelo Dourado20101 milhão
BBB 11Maria Melilo20111 milhão
BBB 12Fael Cordeiro20121,5 milhão
BBB 13Fernanda Keulla20131,5 milhão
BBB 14Vanessa Mesquita20141,5 milhão
BBB 15Cézar Lima20151,5 milhão
BBB 16Munik Nunes20161,5 milhão
BBB 17Emily Araújo20171,5 milhão
BBB 18Gleici Damasceno20181,5 milhão
BBB 19Paula von Sperling20191,5 milhão
BBB 20Thelma Assis20201,5 milhão
BBB 21Juliette Freire20211,5 milhão
BBB 22Arthur Aguiar20221,5 milhão
BBB 23Amanda Meirelles20232,88 milhões
BBB 24Davi Brito20242,92 milhões
BBB 25Davi Brito20242,72 milhões
Acompanhe tudo sobre:Big Brother BrasilBBBReality showsGlobo

Mais de Pop

Atriz é demitida de série japonesa após consumir álcool; entenda

Atriz já expulsou namorado por causa de 'Super Mario Galaxy' e agora estará no filme

Caso Eloá: relembre o crime que parou o Brasil

Monsters Of Rock 2026: Lynyrd Skynyrd se junta a Guns N' Roses em lineup

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Baidu anuncia novos chips de IA para impulsionar autossuficiência da China

Negócios

Ex-Nasdaq, startup de IA brasileira compra empresa do Grupo Boticário

Mercados

Disney: lucro sobe com avanço de 39% no streaming, mas receita recua

Marketing

Pedras na Coca-Cola e elogios à Apple: o que os dois casos têm em comum