Davi Brito, Juliette, Bambam: quem levou o maior prêmio da história do BBB?

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09h54.
O Big Brother Brasil já consagrou 25 campeões, desde sua estreia em 2002, e continua sendo uma das atrações mais aguardadas da televisão brasileira.
Ao longo dos anos, o prêmio para os vencedores do programa tem aumentado consideravelmente, chegando a mais de R$ 2 milhões em edições mais recentes. Na edição de 2026, a expectativa é de uma premiação recorde de R$ 3 milhões.
O início da trajetória do Big Brother Brasil foi marcado por prêmios modestos, com os vencedores recebendo R$ 500 mil nas primeiras edições. O primeiro campeão, Kleber Bambam, venceu o programa em 2002 com 68% dos votos.
Em seguida, Rodrigo Cowboy (BBB 2, 2002) também levou para casa R$ 500 mil após conquistar 65% dos votos. Já Dhomini Ferreira (BBB 3, 2003) e Cida dos Santos (BBB 4, 2004) seguiram a mesma linha, faturando o mesmo valor.
A partir de 2005, a dinâmica dos prêmios passou a mudar com o aumento da audiência.
Jean Wyllys, vencedor do BBB 5 (2005), foi o primeiro a conquistar R$ 1 milhão. No BBB 7 (2007), Diego Alemão quebrou o recorde de popularidade com 91% dos votos e levou o mesmo valor.
Em edições mais recentes, os valores dos prêmios aumentaram consideravelmente. Juliette, vencedora do BBB 21 (2021), foi uma das campeãs mais populares da história, com 90,15% dos votos e um prêmio de R$ 1,5 milhão.
Em 2022, Arthur Aguiar (BBB 22) se tornou o primeiro famoso a vencer, com 68,96% dos votos e mais de 750 milhões de votos na final. O prêmio também foi de R$ 1,5 milhão.
No ano seguinte, Amanda Meirelles (BBB 23) conquistou R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito (BBB 24) levou o prêmio recorde de R$ 2,92 milhões, após vencer com 60,52% dos votos.
|Edição
|Vencedor(a)
|Ano
|Valor do Prêmio (R$)
|BBB 1
|Kleber Bambam
|2002
|500 mil
|BBB 2
|Rodrigo Cowboy
|2002
|500 mil
|BBB 3
|Dhomini Ferreira
|2003
|500 mil
|BBB 4
|Cida dos Santos
|2004
|500 mil
|BBB 5
|Jean Wyllys
|2005
|1 milhão
|BBB 6
|Mara Viana
|2006
|1 milhão
|BBB 7
|Diego Alemão
|2007
|1 milhão
|BBB 8
|Rafinha
|2008
|1 milhão
|BBB 9
|Max Porto
|2009
|1 milhão
|BBB 10
|Marcelo Dourado
|2010
|1 milhão
|BBB 11
|Maria Melilo
|2011
|1 milhão
|BBB 12
|Fael Cordeiro
|2012
|1,5 milhão
|BBB 13
|Fernanda Keulla
|2013
|1,5 milhão
|BBB 14
|Vanessa Mesquita
|2014
|1,5 milhão
|BBB 15
|Cézar Lima
|2015
|1,5 milhão
|BBB 16
|Munik Nunes
|2016
|1,5 milhão
|BBB 17
|Emily Araújo
|2017
|1,5 milhão
|BBB 18
|Gleici Damasceno
|2018
|1,5 milhão
|BBB 19
|Paula von Sperling
|2019
|1,5 milhão
|BBB 20
|Thelma Assis
|2020
|1,5 milhão
|BBB 21
|Juliette Freire
|2021
|1,5 milhão
|BBB 22
|Arthur Aguiar
|2022
|1,5 milhão
|BBB 23
|Amanda Meirelles
|2023
|2,88 milhões
|BBB 24
|Davi Brito
|2024
|2,92 milhões
|BBB 25
|Davi Brito
|2024
|2,72 milhões