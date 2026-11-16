Quando estreia o BBB 27? Confira as datas e o que muda no reality

A contagem regressiva para voltar a espiar a casa já tem data: o Big Brother Brasil 2027 estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a edição reunirá novamente Pipocas, Camarotes e Veteranos em uma disputa com duração prevista de 100 dias.

O público começa a participar da seleção antes disso. Entre 8 e 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanhará candidatos nas Casas de Vidro das cinco regiões do Brasil. A etapa definirá parte do elenco e terá disputas por poderes para usar na temporada.

Quando começa o BBB 27?

A estreia na casa principal está marcada para 11 de janeiro, na TV Globo. Antes da abertura da casa, haverá um aquecimento ainda em 2026: um reality em formato vertical com criadores de conteúdo que acompanham o programa. O vencedor integrará a equipe digital da edição.

Como vão funcionar as Casas de Vidro?

As Casas de Vidro voltarão a reunir candidatos nas cinco regiões do país. Durante o "Seleção BBB", apresentado por Tadeu Schmidt, o público ajudará a escolher parte dos participantes do grupo Pipoca.

A novidade estará nas provas diárias. Os vencedores poderão conquistar vantagens, fazendo com que essa fase tenha efeitos sobre a disputa após a estreia.

O que muda na programação semanal?

Os domingos terão duas edições. A primeira irá ao ar à tarde, depois de "Temperatura Máxima", com o início da formação do Paredão. A segunda será exibida após o "Fantástico", com a conclusão da berlinda depois da Prova Bate e Volta.

Às terças-feiras, a primeira entrevista com o eliminado acontecerá na TV Globo, logo após o programa. A conversa terá plateia, um fã e um crítico do participante. Depois, a repercussão continuará no "Bate-Papo BBB", no Gshow e no Globoplay.

O Sincerão também passará por uma reformulação. Segundo Tadeu Schmidt, a dinâmica terá elementos de jogo e um formato mais ágil.

Quais são as outras novidades?

Fora da televisão, a edição ganhará um ambiente virtual na plataforma Roblox, com espaços inspirados na casa, desafios e interação entre os fãs.

Já o BBB Experience, experiência presencial que recria ambientes do programa, terá uma edição no Rio de Janeiro em 2027.

Quando será a final do BBB 27?

A final está prevista para 20 de abril de 2027. O calendário considera 100 dias na casa principal e três programas de seleção, totalizando 103 exibições entre 8 de janeiro e 20 de abril.