Quem ganhou o BBB 15? Veja a trajetória do campeão

No dia 20 de janeiro de 2015 estreou a 15ª edição do Big Brother Brasil. A temporada chamou atenção pela mudança para o formato HD e pela estreia em múltiplas plataformas por meio do “BBB Play”.

Com 78 dias de confinamento, a edição teve personagens marcantes, como Angélica Ramos e Fernando Medeiros que teve um triângulo amoroso com Amanda Djehdian e Aline Gotschalg.

Na final realizada em 7 de abril de 2015, a vitória ficou com Cézar Lima, que conquistou 65% dos votos do público, contra 35% de Amanda. Com isso, Cézar levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Durante sua passagem pelo reality, a trajetória de Cézar foi mais marcada pelo carisma do que por alianças ou sobressaltos estratégicos: ele nunca venceu uma prova do Líder nem conquistou imunidade.

Vida após BBB

Depois do programa, a vida de Cézar Lima voltou ao Paraná, formou-se em Direito e passou a atuar como advogado. Mas, a transição de carreira não foi só de glórias: com a mudança de rotina, ele chegou a ganhar 40 kg e revelou ter enfrentado problemas com compulsão alimentar.

Nos últimos anos, vem se dedicando a retomar a forma e a saúde com reeducação alimentar e exercícios, impulsionado pelo apoio da família.