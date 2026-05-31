Quantos amistosos o Brasil tem até a Copa do Mundo? Veja calendário da Seleção

A Seleção Brasileira entra na reta final para a Copa do Mundo de 2026 com apenas dois amistosos programados antes da estreia no torneio. O primeiro acontece neste domingo, 31, contra o Panamá, no Maracanã, no último compromisso da equipe em território nacional antes do Mundial.

Depois, o time comandado por Carlo Ancelotti encara o Egito nos Estados Unidos e inicia sua caminhada no Grupo C da Copa diante de Marrocos, Haiti e Escócia.

Quantos amistosos o Brasil tem até a Copa do Mundo?

O Brasil disputará dois amistosos antes da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro será neste domingo, 31 de maio, contra o Panamá, às 18h30, no Maracanã. A partida será a despedida da Seleção do torcedor brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.

Já o último compromisso preparatório acontece em 6 de junho, diante do Egito, na cidade de Cleveland.

Nos amistosos disputados em março, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e derrotou a Croácia por 3 a 1.

Como será a preparação do Brasil para a Copa?

Após a convocação, os jogadores se apresentaram para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis.

Nem todos os atletas estiveram disponíveis desde o início dos trabalhos. Jogadores envolvidos na final da Champions League, como Gabriel Magalhães e Marquinhos, tiveram apresentação posterior ao restante do grupo.

Após o amistoso contra o Panamá, a delegação ganha folga e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.

Durante a Copa do Mundo, a Seleção terá como base a cidade de Nova Jersey. Os treinamentos serão realizados no centro de treinamento do New York Red Bulls.

Qual é a escalação do Brasil contra o Panamá?

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Quem foram os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa?

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton.

Defensores: Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos e Ibañez

Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá.

Atacantes: Neymar, Vini Jr., Matheus Cunha, Raphinha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Rayan.

Qual é a numeração do Brasil para a Copa do Mundo?

A CBF definiu a numeração dos jogadores para o Mundial. Neymar reassume a camisa 10, enquanto Matheus Cunha vestirá a camisa 9.

Confira a lista completa:

1 – Alisson

2 – Wesley

3 – Gabriel Magalhães

4 – Marquinhos

5 – Casemiro

6 – Alex Sandro

7 – Vini Jr.

8 – Bruno Guimarães

9 – Matheus Cunha

10 – Neymar

11 – Raphinha

12 – Weverton

13 – Danilo

14 – Bremer

15 – Léo Pereira

16 – Douglas Santos

17 – Fabinho

18 – Danilo Santos

19 – Endrick

20 – Lucas Paquetá

21 – Luiz Henrique

22 – Gabriel Martinelli

23 – Ederson

24 – Ibañez

25 – Igor Thiago

26 – Rayan

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A estreia será contra o Marrocos em 13 de junho, em Nova Jersey. Depois, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia em 24 de junho, em Miami.

Calendário do Brasil até o fim da fase de grupos