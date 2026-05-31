Quantos amistosos o Brasil tem até a Copa do Mundo? Veja calendário da Seleção

Paquetá e Casemiro: jogadores participaram do último jogo entre Brasil e Panamá, em 2019, no Porto (Lucas Figueiredo/CBF)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 15h13.
A Seleção Brasileira entra na reta final para a Copa do Mundo de 2026 com apenas dois amistosos programados antes da estreia no torneio. O primeiro acontece neste domingo, 31, contra o Panamá, no Maracanã, no último compromisso da equipe em território nacional antes do Mundial.
Depois, o time comandado por Carlo Ancelotti encara o Egito nos Estados Unidos e inicia sua caminhada no Grupo C da Copa diante de Marrocos, Haiti e Escócia.
O primeiro será neste domingo, 31 de maio, contra o Panamá, às 18h30, no Maracanã. A partida será a despedida da Seleção do torcedor brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.
Já o último compromisso preparatório acontece em 6 de junho, diante do Egito, na cidade de Cleveland.
Nos amistosos disputados em março, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e derrotou a Croácia por 3 a 1.
Após a convocação, os jogadores se apresentaram para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis.
Nem todos os atletas estiveram disponíveis desde o início dos trabalhos. Jogadores envolvidos na final da Champions League, como Gabriel Magalhães e Marquinhos, tiveram apresentação posterior ao restante do grupo.
Após o amistoso contra o Panamá, a delegação ganha folga e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.
Durante a Copa do Mundo, a Seleção terá como base a cidade de Nova Jersey. Os treinamentos serão realizados no centro de treinamento do New York Red Bulls.
Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton.
Defensores: Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos e Ibañez
Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá.
Atacantes: Neymar, Vini Jr., Matheus Cunha, Raphinha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Rayan.
A CBF definiu a numeração dos jogadores para o Mundial. Neymar reassume a camisa 10, enquanto Matheus Cunha vestirá a camisa 9.
Confira a lista completa:
1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vini Jr.
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
A estreia será contra o Marrocos em 13 de junho, em Nova Jersey. Depois, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia em 24 de junho, em Miami.