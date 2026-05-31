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Quantos amistosos o Brasil tem até a Copa do Mundo? Veja calendário da Seleção

Último jogo no Brasil, viagem aos EUA e estreia contra Marrocos; veja a agenda da Seleção até a Copa do Mundo de 2026

Paquetá e Casemiro: jogadores participaram do último jogo entre Brasil e Panamá, em 2019, no Porto (Lucas Figueiredo/CBF)

Paquetá e Casemiro: jogadores participaram do último jogo entre Brasil e Panamá, em 2019, no Porto (Lucas Figueiredo/CBF)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 15h13.

A Seleção Brasileira entra na reta final para a Copa do Mundo de 2026 com apenas dois amistosos programados antes da estreia no torneio. O primeiro acontece neste domingo, 31, contra o Panamá, no Maracanã, no último compromisso da equipe em território nacional antes do Mundial.

Depois, o time comandado por Carlo Ancelotti encara o Egito nos Estados Unidos e inicia sua caminhada no Grupo C da Copa diante de Marrocos, Haiti e Escócia.

Quantos amistosos o Brasil tem até a Copa do Mundo?

O Brasil disputará dois amistosos antes da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro será neste domingo, 31 de maio, contra o Panamá, às 18h30, no Maracanã. A partida será a despedida da Seleção do torcedor brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.

Já o último compromisso preparatório acontece em 6 de junho, diante do Egito, na cidade de Cleveland.

Nos amistosos disputados em março, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e derrotou a Croácia por 3 a 1.

Como será a preparação do Brasil para a Copa?

Após a convocação, os jogadores se apresentaram para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis.

Nem todos os atletas estiveram disponíveis desde o início dos trabalhos. Jogadores envolvidos na final da Champions League, como Gabriel Magalhães e Marquinhos, tiveram apresentação posterior ao restante do grupo.

Após o amistoso contra o Panamá, a delegação ganha folga e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.

Durante a Copa do Mundo, a Seleção terá como base a cidade de Nova Jersey. Os treinamentos serão realizados no centro de treinamento do New York Red Bulls.

Qual é a escalação do Brasil contra o Panamá?

  • Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Quem foram os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa?

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton.

Defensores: Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos e Ibañez

Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá.

Atacantes: Neymar, Vini Jr., Matheus Cunha, Raphinha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Rayan.

Qual é a numeração do Brasil para a Copa do Mundo?

A CBF definiu a numeração dos jogadores para o Mundial. Neymar reassume a camisa 10, enquanto Matheus Cunha vestirá a camisa 9.

Confira a lista completa:

1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vini Jr.
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A estreia será contra o Marrocos em 13 de junho, em Nova Jersey. Depois, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia em 24 de junho, em Miami.

Calendário do Brasil até o fim da fase de grupos

  • 31 de maio — Brasil x Panamá (amistoso), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
  • 1º de junho — Viagem da delegação para os Estados Unidos
  • 6 de junho — Brasil x Egito (amistoso), em Cleveland
  • 13 de junho — Brasil x Marrocos (Copa do Mundo), em Nova Jersey
  • 19 de junho — Brasil x Haiti (Copa do Mundo), na Filadélfia
  • 24 de junho — Brasil x Escócia (Copa do Mundo), em Miami
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