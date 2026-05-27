Casemiro é o primeiro convocado a se apresentar, e Brasil inicia preparação para a Copa

A Copa do Mundo para a seleção brasileira começou. Nesta quarta-feira, 27, os atletas convocados por Carlo Ancelotti se apresentam na Granja Comary para iniciar os trabalhos.

Casemiro, jogador do Manchester United, foi o primeiro a chegar. O atleta viajou até Teresópolis ainda na terça-feira, 26, assim como alguns membros da comissão técnica da CBF.

O atleta estava em sua cidade natal, São José dos Campos, em São Paulo, e decidiu adiantar a sua apresentação para a seleção brasileira.

Os demais atletas, assim como o técnico Carlo Ancelotti, viajam nesta quarta-feira. Dos 26 nomes, apenas 23 estarão à disposição. O trio Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos se juntará ao grupo na segunda-feira, 1, já nos Estados Unidos. Eles disputarão a final da Champions League no sábado, 30.

CBF disponibilizará helicópteros aos atletas

Para garantir que não tenha atrasos na apresentação, a CBF irá disponibilizar helicópteros para que os atletas possam se locomover da capital do Rio de Janeiro até a Granja Comary. A preocupação é evitar o grande trânsito presente na cidade durante o deslocamento terrestre.