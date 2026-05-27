Casemiro é o primeiro convocado a se apresentar, e Brasil inicia preparação para a Copa

Casemiro: atleta estava em sua cidade natal, São José dos Campos, em São Paulo, e decidiu adiantar a sua apresentação (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)
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Publicado em 27 de maio de 2026 às 10h32.
Última atualização em 27 de maio de 2026 às 10h32.
A Copa do Mundo para a seleção brasileira começou. Nesta quarta-feira, 27, os atletas convocados por Carlo Ancelotti se apresentam na Granja Comary para iniciar os trabalhos.
Casemiro, jogador do Manchester United, foi o primeiro a chegar. O atleta viajou até Teresópolis ainda na terça-feira, 26, assim como alguns membros da comissão técnica da CBF.
O atleta estava em sua cidade natal, São José dos Campos, em São Paulo, e decidiu adiantar a sua apresentação para a seleção brasileira.
Os demais atletas, assim como o técnico Carlo Ancelotti, viajam nesta quarta-feira. Dos 26 nomes, apenas 23 estarão à disposição. O trio Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos se juntará ao grupo na segunda-feira, 1, já nos Estados Unidos. Eles disputarão a final da Champions League no sábado, 30.
Para garantir que não tenha atrasos na apresentação, a CBF irá disponibilizar helicópteros para que os atletas possam se locomover da capital do Rio de Janeiro até a Granja Comary. A preocupação é evitar o grande trânsito presente na cidade durante o deslocamento terrestre.
Logo após chegarem, os atletas passarão por avaliações físicas e, no período da tarde, irão a campo para a primeira atividade de treinamento.
Outras atividades estão programadas para quinta, sexta e sábado. No domingo, a Seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30, de Brasília. Será a despedida da torcida brasileira.
Depois, o Brasil ainda enfrenta o Egito, no sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos. Esse será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho.
Com a ausência de três atletas durante o período de treinos no Brasil, a CBF optou por convocar atletas da base para completar as atividades.
O goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, o meia Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco, estarão junto com os atletas nas atividades.
O arqueiro, inclusive, viajará com o grupo para os Estados Unidos, enquanto os outros dois seguirão no Brasil.