Adversário do Brasil, Haiti anuncia lista final para a Copa do Mundo de 2026

Haiti: Lista oficial foi divulgada nesta sexta-feira e reúne atletas espalhados por ligas de vários países (Reprodução / @fhfhaiti/Instagram)
Freelancer
Publicado em 16 de maio de 2026 às 11h39.
A seleção do Haiti anunciou a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo C do torneio, ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos, e tenta transformar a participação no Mundial em um marco histórico para o futebol do país, que vai participar da sua segunda Copa. A primeira foi em 1974, realizada na então Alemanha Ocidental.
O principal nome da convocação é o atacante Duckens Nazon, referência técnica e artilheiro da equipe. Atualmente no Esteghlal FC, do Irã, o jogador chega como esperança de gols para uma seleção que aposta na velocidade e no jogo físico para competir contra adversários mais tradicionais. A lista também reúne atletas que atuam em diferentes partes do mundo, especialmente em ligas da França, Bélgica, Estados Unidos e Caribe.
O Haiti garantiu vaga para a Copa em novembro de 2025, após uma vitória de 2x0 contra a Nicarágua.
Veja a lista de convocados do técnico Sébastien Migne:
Goleiros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger;
Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II);
Meio-campistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Presov);
Atacantes: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).
A estreia haitiana na Copa do Mundo de 2026 acontecerá diante da Escócia, no dia 13 de junho, em Massachusetts. Depois, a equipe encara o Brasil, no dia 19 de junho, na Filadélfia, e o Marrocos, no dia 24, em Atlanta, tentando buscar uma classificação inédita para o mata-mata.