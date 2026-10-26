Renner anuncia primeiro show após morte de Rick; veja data e preços

RESUMO ＋ O cantor Renner fará em 5 de dezembro, em Araçatuba (SP), o primeiro show do projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”. A apresentação homenageia Rick Sollo, parceiro musical de Renner que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

O cantor Renner anunciou o primeiro show do projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”, criado para homenagear o parceiro musical Rick Sollo, que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero.

“Uma noite em que a emoção e a saudade se encontram para homenagear uma história que vai ficar para sempre no coração de quem acompanhou essa dupla”, diz a publicação. “Uma apresentação marcada pela força de quem segue levando essa história por meio da música, com tudo que ela carrega de memória e de sentimento."

Data e local do show

A apresentação será realizada em 5 de dezembro, em Araçatuba, no interior de São Paulo.

Preço dos ingressos

As vendas começaram na sexta-feira, 23, às 18h, no horário de Brasília. Ainda há ingressos disponíveis. Os preços variam conforme o setor.

Na pista, a meia-entrada promocional custa R$ 50. A opção de meia solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento, também sai por R$ 50. Já a entrada para a Área VIP Open custa R$ 130, na modalidade promocional.

Para quem prefere mesas fechadas para seis pessoas, os valores do primeiro lote vão de R$ 1.800 a R$ 3.200, de acordo com o setor.

Veja os valores:

Pista

Meia-entrada promocional: R$ 50

Meia solidária promocional (com 1 kg de alimento): R$ 50

Meia-entrada promocional: R$ 50 Meia solidária promocional (com 1 kg de alimento): R$ 50 Área VIP Open Ingresso promocional: R$ 130

Mesas para seis pessoas — 1º lote Setor Roxo: R$ 3.200

Setor Vermelho: R$ 2.800

Setor Verde: R$ 2.400

Setor Amarelo: R$ 2.100

Setor Laranja: R$ 1.800

Cadeiras avulsas individuais Roxo: R$ 533,33

Vermelho: R$ 466,66

Verde: R$ 400

Amarelo: R$ 350

Laranja: R$ 300