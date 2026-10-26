Renner anuncia primeiro show após morte de Rick; veja data e preços

(Reprodução/Redes Sociais)
Repórter
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20h59.
Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 21h02.
O cantor Renner fará em 5 de dezembro, em Araçatuba (SP), o primeiro show do projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”. A apresentação homenageia Rick Sollo, parceiro musical de Renner que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero. Os ingressos custam a partir de R$ 50.
O cantor Renner anunciou o primeiro show do projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”, criado para homenagear o parceiro musical Rick Sollo, que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero.
“Uma noite em que a emoção e a saudade se encontram para homenagear uma história que vai ficar para sempre no coração de quem acompanhou essa dupla”, diz a publicação. “Uma apresentação marcada pela força de quem segue levando essa história por meio da música, com tudo que ela carrega de memória e de sentimento."
A apresentação será realizada em 5 de dezembro, em Araçatuba, no interior de São Paulo.
As vendas começaram na sexta-feira, 23, às 18h, no horário de Brasília. Ainda há ingressos disponíveis. Os preços variam conforme o setor.
Na pista, a meia-entrada promocional custa R$ 50. A opção de meia solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento, também sai por R$ 50. Já a entrada para a Área VIP Open custa R$ 130, na modalidade promocional.
Para quem prefere mesas fechadas para seis pessoas, os valores do primeiro lote vão de R$ 1.800 a R$ 3.200, de acordo com o setor.
Veja os valores:
O primeiro show do projeto será realizado em 5 de dezembro, em Araçatuba, no interior de São Paulo.
“Rick & Renner pra sempre — O Legado” é um projeto anunciado pelo cantor Renner para homenagear seu parceiro musical Rick Sollo. Segundo a publicação, a apresentação será marcada pela emoção, pela saudade e pelas memórias da dupla.
Os ingressos custam a partir de R$ 50 na pista, enquanto a entrada promocional para a Área VIP Open sai por R$ 130. As cadeiras individuais variam de R$ 300 a R$ 533,33.
A meia solidária promocional custa R$ 50 e exige a doação de 1 kg de alimento. A meia-entrada promocional da pista também custa R$ 50.
As mesas fechadas para seis pessoas custam de R$ 1.800 a R$ 3.200 no primeiro lote, conforme o setor. Os valores são de R$ 3.200 no Roxo, R$ 2.800 no Vermelho, R$ 2.400 no Verde, R$ 2.100 no Amarelo e R$ 1.800 no Laranja.
Sim, ainda há ingressos disponíveis. As vendas começaram na sexta-feira, 23, às 18h, no horário de Brasília.