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Renner anuncia primeiro show após morte de Rick; veja data e preços

Projeto foi criado para homenagear o parceiro musical Rick Sollo, que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero

(Reprodução/Redes Sociais)

(Reprodução/Redes Sociais)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20h59.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 21h02.

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RESUMO ＋

O cantor Renner fará em 5 de dezembro, em Araçatuba (SP), o primeiro show do projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”. A apresentação homenageia Rick Sollo, parceiro musical de Renner que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

O cantor Renner anunciou o primeiro show do projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”, criado para homenagear o parceiro musical Rick Sollo, que morreu em setembro, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero. 

“Uma noite em que a emoção e a saudade se encontram para homenagear uma história que vai ficar para sempre no coração de quem acompanhou essa dupla”, diz a publicação. “Uma apresentação marcada pela força de quem segue levando essa história por meio da música, com tudo que ela carrega de memória e de sentimento."

Data e local do show

A apresentação será realizada em 5 de dezembro, em Araçatuba, no interior de São Paulo.

Preço dos ingressos 

As vendas começaram na sexta-feira, 23, às 18h, no horário de Brasília. Ainda há ingressos disponíveis. Os preços variam conforme o setor.

Na pista, a meia-entrada promocional custa R$ 50. A opção de meia solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento, também sai por R$ 50. Já a entrada para a Área VIP Open custa R$ 130, na modalidade promocional.

Para quem prefere mesas fechadas para seis pessoas, os valores do primeiro lote vão de R$ 1.800 a R$ 3.200, de acordo com o setor.

Veja os valores:

  • Pista
    Meia-entrada promocional: R$ 50
    Meia solidária promocional (com 1 kg de alimento): R$ 50
  • Área VIP OpenIngresso promocional: R$ 130
  • Mesas para seis pessoas — 1º loteSetor Roxo: R$ 3.200
    Setor Vermelho: R$ 2.800
    Setor Verde: R$ 2.400
    Setor Amarelo: R$ 2.100
    Setor Laranja: R$ 1.800
  • Cadeiras avulsas individuaisRoxo: R$ 533,33
    Vermelho: R$ 466,66
    Verde: R$ 400
    Amarelo: R$ 350
    Laranja: R$ 300

'Perguntas frequentes'

Quando e onde será o primeiro show de “Rick & Renner pra sempre — O Legado”? ＋

O primeiro show do projeto será realizado em 5 de dezembro, em Araçatuba, no interior de São Paulo.

O que é o projeto “Rick & Renner pra sempre — O Legado”? ＋

“Rick & Renner pra sempre — O Legado” é um projeto anunciado pelo cantor Renner para homenagear seu parceiro musical Rick Sollo. Segundo a publicação, a apresentação será marcada pela emoção, pela saudade e pelas memórias da dupla.

Quanto custam os ingressos para o show de Renner em Araçatuba? ＋

Os ingressos custam a partir de R$ 50 na pista, enquanto a entrada promocional para a Área VIP Open sai por R$ 130. As cadeiras individuais variam de R$ 300 a R$ 533,33.

Como funciona a meia solidária para o show de Renner? ＋

A meia solidária promocional custa R$ 50 e exige a doação de 1 kg de alimento. A meia-entrada promocional da pista também custa R$ 50.

Quanto custam as mesas para seis pessoas? ＋

As mesas fechadas para seis pessoas custam de R$ 1.800 a R$ 3.200 no primeiro lote, conforme o setor. Os valores são de R$ 3.200 no Roxo, R$ 2.800 no Vermelho, R$ 2.400 no Verde, R$ 2.100 no Amarelo e R$ 1.800 no Laranja.

Ainda há ingressos disponíveis para o show de Renner? ＋

Sim, ainda há ingressos disponíveis. As vendas começaram na sexta-feira, 23, às 18h, no horário de Brasília.

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