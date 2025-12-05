Esporte

Quando será o jogo do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026?

Grupo C disputará a primeira fase na costa leste dos Estados Unidos, nas cidades de Boston

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h21.

Última atualização em 5 de dezembro de 2025 às 16h28.

Faltam apenas 190 dias para o torcedor brasileiro voltar a apoiar a seleção em uma Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira, 5 de dezembro, nos EUA, a FIFA realizou o sorteio dos grupos do torneio, e o Brasil caiu no Grupo C, com o Marrocos como o primeiro adversário.

A estreia será no dia 13 de junho, em Boston ou Nova Jersey. A FIFA definirá os locais e horários dos jogos da fase de grupos no próximo sábado, 6 de dezembro.

O Grupo C disputará a primeira fase na costa leste dos Estados Unidos, nas cidades de Boston, Filadélfia, Nova York/Nova Jersey, Miami e Atlanta.

O primeiro desafio será contra o Marrocos, que teve uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, chegando até a semifinal no Catar.

Quem está no Grupo C da Copa do Mundo?

  • Grupo C: Brasil; Marrocos; Haiti; Escócia

Veja os demais grupos da Copa do Mundo

  • Grupo A: México; África do Sul; Coreia do Sul; Vencedor da repescagem D (Dinamarca; Macedônia do Norte; República Tcheca ou Irlanda)
  • Grupo B: Canadá; Vencedor da repescagem A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia); Suíça; Catar;
  • Grupo C: Brasil; Marrocos; Haiti; Escócia
  • Grupo D: Estados Unidos; Paraguai; Austrália; Vencedor da repescagem C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
  • Grupo E: Alemanha; Curaçao; Costa do Marfim; Equador;
  • Grupo F: Holanda; Japão; Vencedor da repescagem B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia); Tunísia;
  • Grupo G: Bélgica; Egito; Irã; Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha; Cabo Verde; Arábia Saudita; Uruguai;
  • Grupo I: França; Senegal; Vencedor da repescagem 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia); Noruega.
  • Grupo J: Argentina; Argélia; Áustria; Jordânia;
  • Grupo K: Portugal; Vencedor da repescagem 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia); Uzbequistão; Colômbia;
  • Grupo L: Inglaterra; Croácia; Gana; Panamá;

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogosO calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCBFFifaSeleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficaram os 12 grupos

Quando começa a Copa do Mundo 2026?

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo L? Veja os adversários da Inglaterra

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo I? Veja os adversários da França

Mais na Exame

Mercados

Por que a Bolsa cai após Flávio Bolsonaro confirmar candidatura à presidência

EXAME Agro

La Niña é confirmado até fevereiro de 2026 e entra — de vez — na rota do agro

Mundo

Como funcionam as eleições em Honduras? Entenda o que está em jogo

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficaram os 12 grupos