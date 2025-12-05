Quando será o jogo do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026?

Repórter
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h21.
Última atualização em 5 de dezembro de 2025 às 16h28.
Faltam apenas 190 dias para o torcedor brasileiro voltar a apoiar a seleção em uma Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira, 5 de dezembro, nos EUA, a FIFA realizou o sorteio dos grupos do torneio, e o Brasil caiu no Grupo C, com o Marrocos como o primeiro adversário.
A estreia será no dia 13 de junho, em Boston ou Nova Jersey. A FIFA definirá os locais e horários dos jogos da fase de grupos no próximo sábado, 6 de dezembro.
O Grupo C disputará a primeira fase na costa leste dos Estados Unidos, nas cidades de Boston, Filadélfia, Nova York/Nova Jersey, Miami e Atlanta.
O primeiro desafio será contra o Marrocos, que teve uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, chegando até a semifinal no Catar.
Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogos. O calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.
Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.