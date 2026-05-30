PSG vence Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16h09.
Última atualização em 30 de maio de 2026 às 16h13.
O Paris Saint-Germain conquistou neste sábado, 30, o bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões.
Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o clube francês venceu o Arsenal nos pênaltis, por 4 a 3, e se sagrou campeão da competição na temporada 2025/26, no estádio Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O título dá ao PSG sequência ao troféu inédito conquistado na edição anterior, quando goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final.
No tempo normal, o Arsenal saiu na frente cedo. O alemão Kai Havertz anotou o gol aos quatro minutos, e o Arsenal administrou a vantagem, com o PSG pouco conseguindo fazer diante da forte marcação inglesa. A virada de chave veio na etapa final: após Khvicha Kvaratskhelia ser derrubado por Piero Hincapié na área, o árbitro Daniel Siebert marcou pênalti, e Ousmane Dembélé cobrou com categoria para empatar aos 20 minutos do segundo tempo.
A prorrogação não saiu do 1 a 1, levando a decisão para as cobranças.
Nos pênaltis, o desfecho teve sabor amargo para os brasileiros do lado inglês. Eze, do Arsenal, chutou para fora, Nuno Mendes teve a cobrança defendida por Raya, e Gabriel Magalhães, zagueiro da Seleção Brasileira, mandou para fora a cobrança decisiva. Gonçalo Ramos havia convertido a primeira batida do PSG com categoria, dando a dianteira aos franceses logo no início da disputa.
Com a conquista, o clube parisiense entra para um grupo seleto. Com o título consecutivo, o PSG se junta ao Real Madrid como as únicas equipes a conquistarem o troféu de forma consecutiva no século.
Além da taça, o campeão da Champions League 2026 recebe cerca de 25 milhões de euros — valor que ultrapassa R$ 160 milhões na cotação atual.