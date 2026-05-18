Convocação da Seleção: veja a lista final de Ancelotti para a Copa

A expectativa chegou ao fim. O italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. O Brasil estreia em 13 de junho contra Marrocos, no início da busca pelo hexa.

Ancelotti tentará quebrar um jejum de 24 anos sem títulos em Copas do Mundo pela Seleção. Na história, o Brasil nunca ficou mais que esse período sem taça em Mundiais. A última conquista foi em 2002, quando o Brasil bateu a Alemanha por 2 a 0 na decisão.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)