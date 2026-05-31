Neymar será camisa 10? CBF divulga numeração da Seleção para a Copa

Neymar: jogador ficou dois anos e meio sem convocações para a equipe nacional (Francois Nel/Getty Images)
Publicado em 31 de maio de 2026 às 05h12.
A CBF divulgou neste sábado, 30, a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
A principal novidade é o retorno de Neymar à camisa 10, número que volta a vestir após dois anos e meio sem convocações para a equipe nacional.
Outro destaque é Matheus Cunha, que ficará com a camisa 9. Já Vini Jr usará a 7, mesma numeração que veste no Real Madrid, enquanto Raphinha ficará com a 11.
Entre os demais atacantes, Endrick jogará com a camisa 19, Gabriel Martinelli com a 22, Igor Thiago com a 25 e Rayan com a 26.
O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra o Marrocos. Antes do Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara o Panamá neste domingo, às 18h30, no Maracanã, e o Egito no próximo sábado, nos Estados Unidos.
1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vini Jr
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan.
