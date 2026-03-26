Relembre as vezes em que França x Brasil se enfrentaram em Copas do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília), em amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos.

O duelo coloca frente a frente duas potências do futebol mundial e revive um histórico de confrontos marcantes entre as seleções.

Brasil e França já se enfrentaram 16 vezes, com leve vantagem brasileira no retrospecto geral. Ao todo, o Brasil soma sete vitórias, contra seis triunfos franceses, além de três empates.

Retrospecto geral do confronto

Estatística Brasil França Vitórias 7 6 Empates 3 Gols marcados 27 20 Total de jogos 16

Confrontos marcantes na história

Alguns encontros entre Brasil e França ficaram marcados na história das Copas do Mundo. Um deles foi a semifinal da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil venceu por 5 a 2 e avançou rumo ao seu primeiro título mundial.

A revanche francesa veio na final da Copa do Mundo de 1998, quando a equipe europeia venceu por 3 a 0 diante de sua torcida.

Outro duelo decisivo ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, quando a França venceu por 1 a 0.

Já em amistosos mais recentes, a seleção brasileira levou a melhor: 3 a 0 em 2013, em Porto Alegre, e 3 a 1 em 2015, em Saint-Denis.

Artilheiros e títulos das seleções

Entre os jogadores que mais marcaram no confronto, o maior destaque é Pelé, autor de seis gols contra a França.

No histórico de conquistas entre as seleções, o Brasil também leva vantagem. A equipe brasileira soma cinco títulos de Copa do Mundo, enquanto a França possui dois.