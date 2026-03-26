Relembre as vezes em que França x Brasil se enfrentaram em Copas do Mundo

Seleção brasileira: o time canarinho tem leve vantagem sobre os franceses (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 10h31.
A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília), em amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos.
O duelo coloca frente a frente duas potências do futebol mundial e revive um histórico de confrontos marcantes entre as seleções.
Brasil e França já se enfrentaram 16 vezes, com leve vantagem brasileira no retrospecto geral. Ao todo, o Brasil soma sete vitórias, contra seis triunfos franceses, além de três empates.
|Estatística
|Brasil
|França
|Vitórias
|7
|6
|Empates
|3
|Gols marcados
|27
|20
|Total de jogos
|16
Alguns encontros entre Brasil e França ficaram marcados na história das Copas do Mundo. Um deles foi a semifinal da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil venceu por 5 a 2 e avançou rumo ao seu primeiro título mundial.
A revanche francesa veio na final da Copa do Mundo de 1998, quando a equipe europeia venceu por 3 a 0 diante de sua torcida.
Outro duelo decisivo ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, quando a França venceu por 1 a 0.
Já em amistosos mais recentes, a seleção brasileira levou a melhor: 3 a 0 em 2013, em Porto Alegre, e 3 a 1 em 2015, em Saint-Denis.
Entre os jogadores que mais marcaram no confronto, o maior destaque é Pelé, autor de seis gols contra a França.
No histórico de conquistas entre as seleções, o Brasil também leva vantagem. A equipe brasileira soma cinco títulos de Copa do Mundo, enquanto a França possui dois.
|Competição
|Brasil
|França
|Copa do Mundo
|5
|2
|Copa das Confederações
|4
|2
|Finalíssima
|0
|1
|Total de títulos
|9
|5