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Relembre as vezes em que França x Brasil se enfrentaram em Copas do Mundo

O duelo coloca frente a frente duas potências do futebol mundial e revive um histórico de confrontos marcantes entre as seleções

Seleção brasileira: o time canarinho tem leve vantagem sobre os franceses (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Seleção brasileira: o time canarinho tem leve vantagem sobre os franceses (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 10h31.

A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília), em amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos.

O duelo coloca frente a frente duas potências do futebol mundial e revive um histórico de confrontos marcantes entre as seleções.

Brasil e França já se enfrentaram 16 vezes, com leve vantagem brasileira no retrospecto geral. Ao todo, o Brasil soma sete vitórias, contra seis triunfos franceses, além de três empates.

Retrospecto geral do confronto

EstatísticaBrasilFrança
Vitórias76
Empates3
Gols marcados2720
Total de jogos16

Confrontos marcantes na história

Alguns encontros entre Brasil e França ficaram marcados na história das Copas do Mundo. Um deles foi a semifinal da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil venceu por 5 a 2 e avançou rumo ao seu primeiro título mundial.

A revanche francesa veio na final da Copa do Mundo de 1998, quando a equipe europeia venceu por 3 a 0 diante de sua torcida.

Outro duelo decisivo ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, quando a França venceu por 1 a 0.

Já em amistosos mais recentes, a seleção brasileira levou a melhor: 3 a 0 em 2013, em Porto Alegre, e 3 a 1 em 2015, em Saint-Denis.

Artilheiros e títulos das seleções

Entre os jogadores que mais marcaram no confronto, o maior destaque é Pelé, autor de seis gols contra a França.

No histórico de conquistas entre as seleções, o Brasil também leva vantagem. A equipe brasileira soma cinco títulos de Copa do Mundo, enquanto a França possui dois.

CompetiçãoBrasilFrança
Copa do Mundo52
Copa das Confederações42
Finalíssima01
Total de títulos95
Acompanhe tudo sobre:FutebolSeleção Brasileira de Futebol

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