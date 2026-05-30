Escócia vence Curaçao em amistoso antes da Copa do Mundo; veja o placar

A Escócia derrotou Curaçao por 4 a 1 neste sábado, 30, em amistoso disputado no Hampden Park, em Glasgow, como parte da preparação para a Copa do Mundo.

Apesar da vitória por larga vantagem, a seleção escocesa saiu atrás no placar após gol de Chong nos 17 minutos do primeiro tempo e só reagiu depois da expulsão de Leocadia, aos 38 minutos.

Com um jogador a mais, o técnico Steve Clarke promoveu a entrada do atacante Curtis, que marcou o gol de empate ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, a Escócia aproveitou a superioridade numérica para construir a vitória. Shankland marcou duas vezes, enquanto Christie fechou o placar em cobrança de pênalti.

Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia integra o Grupo C e enfrentará a seleção brasileira na terceira rodada, em 24 de junho, no Hard Rock Stadium. Antes, os escoceses terão pela frente Haiti e Marrocos.

Já Curaçao, que disputa sua primeira Copa do Mundo, está no Grupo E e terá Alemanha, Equador e Costa do Marfim como adversários na fase de grupos.