Escócia vence Curaçao em amistoso antes da Copa do Mundo; veja o placar

Jogadores da seleção da Escócia correm durante sessão de treinamento no Lesser Hampden, em Glasgow, em 27 de março de 2026. Os escoceses serão adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. (Craig Williamson/SNS Group via Getty Images)
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Publicado em 30 de maio de 2026 às 11h40.
A Escócia derrotou Curaçao por 4 a 1 neste sábado, 30, em amistoso disputado no Hampden Park, em Glasgow, como parte da preparação para a Copa do Mundo.
Apesar da vitória por larga vantagem, a seleção escocesa saiu atrás no placar após gol de Chong nos 17 minutos do primeiro tempo e só reagiu depois da expulsão de Leocadia, aos 38 minutos.
Com um jogador a mais, o técnico Steve Clarke promoveu a entrada do atacante Curtis, que marcou o gol de empate ainda antes do intervalo.
Na segunda etapa, a Escócia aproveitou a superioridade numérica para construir a vitória. Shankland marcou duas vezes, enquanto Christie fechou o placar em cobrança de pênalti.
Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia integra o Grupo C e enfrentará a seleção brasileira na terceira rodada, em 24 de junho, no Hard Rock Stadium. Antes, os escoceses terão pela frente Haiti e Marrocos.
Já Curaçao, que disputa sua primeira Copa do Mundo, está no Grupo E e terá Alemanha, Equador e Costa do Marfim como adversários na fase de grupos.