Quem é o novo camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

A CBF divulgou neste sábado, 30, a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

A principal novidade é Neymar novamente com a camisa 10 da Seleção Brasileira. O atacante não era convocado para a equipe há dois anos e meio.

Outro destaque é Matheus Cunha, que ficará com a camisa 9. Já Vini Jr usará a 7, mesma numeração que veste no Real Madrid, enquanto Raphinha ficará com a 11.

Entre os demais atacantes, Endrick jogará com a camisa 19, Gabriel Martinelli com a 22, Igor Thiago com a 25 e Rayan com a 26.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra o Marrocos. Antes do Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara o Panamá neste domingo, às 18h30, no Maracanã, e o Egito no próximo sábado, nos Estados Unidos.

Quais jogadores vestiram a camisa 9 nas últimas Copas?

Vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo carrega um peso histórico. Tradicionalmente associada aos centroavantes, a numeração já foi usada por alguns dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro.

O principal deles é Ronaldo. Bicampeão mundial com o Brasil, o Fenômeno vestiu a camisa 9 nas Copas de 1998, 2002 e 2006. Ao todo, marcou 15 gols em Mundiais e foi decisivo na conquista do pentacampeonato, em 2002, quando terminou como artilheiro do torneio com oito gols.

Antes dele, outro nome marcante foi Careca. Titular da Seleção na Copa de 1990, o atacante era uma das principais referências ofensivas da equipe comandada por Sebastião Lazaroni e já havia brilhado no Mundial de 1986.

Nas edições mais recentes, a camisa 9 teve trajetórias distintas. Em 2010, Luis Fabiano marcou três gols na campanha brasileira na África do Sul. Já Fred, titular em 2014, balançou as redes apenas uma vez em seis partidas disputadas no Mundial realizado no Brasil.

Nas duas últimas Copas, o número ficou com jogadores da nova geração. Gabriel Jesus foi o camisa 9 em 2018, na Rússia, mas não marcou gols durante o torneio.

Quatro anos depois, no Catar, Richarlison assumiu a responsabilidade e fez dois gols, incluindo o voleio contra a Sérvia que entrou para os lances mais lembrados daquela edição.

Agora, em 2026, Matheus Cunha se junta à lista de atacantes que tiveram a missão de vestir uma das camisas mais emblemáticas da história da Seleção Brasileira.

Matheus Cunha: atacante do Manchester United vai ser o novo camisa 9 da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Quem é Matheus Cunha?

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Matheus Cunha iniciou a carreira nas categorias de base do Coritiba, mas fez toda a trajetória profissional no futebol europeu. Em 2017, transferiu-se para o FC Sion, da Suíça, antes de seguir para a Alemanha, onde defendeu RB Leipzig e Hertha Berlim.

O atacante ganhou projeção internacional ao conquistar a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O desempenho o levou ao Atlético de Madrid, da Espanha, em 2021.

A fase mais consistente da carreira, porém, veio na Inglaterra. Primeiro no Wolverhampton e, depois, no Manchester United, clube pelo qual vive um dos melhores momentos da carreira. Em sua temporada de estreia, participou de 33 partidas, marcou dez gols e distribuiu duas assistências.

Confira a numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026