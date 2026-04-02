Copa do Mundo 2026: saiba os adversários do Brasil na fase de grupos

A Copa de 2026 já definiu seus 48 participantes com os últimos resultados das eliminatórias europeias e intercontinental desta semana. Mas afinal, quem o Brasil vai enfrentar?

Em junho, a seleção de Carlo Ancelotti entra em campo nos Estados Unidos com o peso de 24 anos sem levantar a taça do mundial, repetindo seu maior jejum sem faturar uma Copa.

O primeiro passo para quebrar essa "seca" começa no Grupo C. O sorteio, realizado em dezembro de 2025 no Kennedy Center, em Washington, definiu os adversários: Marrocos, Escócia e Haiti. A seguir, saiba o panorama completo de cada adversário da seleção em busca do hexa.

Marrocos: o maior perigo do grupo

A seleção marroquina chega ao Mundial embalada pela histórica campanha no Catar, em 2022, quando terminou na 4ª colocação, tornando-se a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal. No caminho, eliminou Espanha e Portugal.

Nas Eliminatórias Africanas, o Marrocos não deixou dúvidas: 8 vitórias em 8 jogos, com 100% de aproveitamento. O setor ofensivo registrou 22 gols marcados, enquanto a defesa sofreu apenas 2 gols em toda a campanha, encerrando 6 partidas sem ser vazada.

O time ainda registrou média de 63,5% de posse de bola nas Eliminatórias.

O elenco é comandado pelo técnico Mohamed Ouahbi, contratado em março deste ano. O principal destaque é o lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, bicampeão da Champions League. O grupo ainda conta com Mazraoui (Manchester United), o goleiro Bounou (Al Hilal), o volante Amrabat (Betis) e o meia Ziyech, com passagens por Ajax e Chelsea.

No ranking FIFA, o Marrocos ocupa a 11ª posição, sendo o adversário de maior nível técnico do grupo.

O Brasil estreia justamente contra os marroquinos. O duelo está marcado para 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Escócia: de volta após 28 anos

A Escócia retorna a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência. A última participação foi em 1998, na França, quando também cruzou o caminho da seleção brasileira e perdeu por 2 a 1. Atualmente, a equipe ocupa a 38ª posição no ranking FIFA.

A classificação veio na liderança do Grupo C das Eliminatórias Europeias, mas não sem emoção: a vaga foi garantida apenas na última rodada, em confronto direto com a Dinamarca, que chegou a empatar duas vezes. Em seis partidas nas Eliminatórias, a Escócia somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O principal nome do elenco é o lateral-esquerdo Andrew Robertson, do Liverpool e capitão da equipe. O meia Scott McTominay, do Napoli, marcou 2 gols e 1 assistência nas Eliminatórias. O volante Lewis Ferguson, do Bologna, é o responsável pela marcação no meio com chegada ao ataque.

Taticamente, a Escócia alterna entre 4-2-3-1 e 3-5-2. Não é uma equipe dominante em posse, mas difícil de ser enfrentada. No histórico contra o Brasil em Copas, as seleções já se enfrentaram 4 vezes, sem nenhuma derrota brasileira.

O confronto entre Brasil e Escócia no Grupo C acontece em 24 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Haiti: história maior que o futebol

O Haiti volta a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974. A classificação foi confirmada com vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua, na última rodada das Eliminatórias da Concacaf. Na fase decisiva das Eliminatórias, os haitianos terminaram com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, liderando o Grupo C da Concacaf à frente de Honduras e Costa Rica.

A classificação ocorreu em meio a um cenário de grave crise humanitária. A violência de gangues controla 85% de Porto Príncipe, incluindo o principal estádio do país, o Stade Sylvio Cator, o que obrigou a seleção a mandar seus jogos das Eliminatórias em território neutro.

O destaque da seleção é o atacante Duckens Nazon, 31 anos, que se tornou artilheiro das Eliminatórias da Concacaf com 6 gols. O Haiti ocupa a 84ª posição no ranking FIFA, sendo um dos selecionados de menor expressão técnica do grupo.

A única outra participação haitiana em Copas foi em 1974, na Alemanha Ocidental, quando caiu no mesmo grupo de Itália, Argentina e Polônia: 3 derrotas, 14 gols sofridos e 2 marcados.

O histórico direto com o Brasil é restrito. As seleções se enfrentaram em um amistoso em agosto de 2004, no chamado "Jogo da Paz", em Porto Príncipe, com goleada brasileira por 6 a 0, com três gols de Ronaldinho Gaúcho.

O duelo no Grupo C está marcado para 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

No novo formato da Copa, com 48 seleções e 12 grupos, avançam à próxima fase os dois primeiros colocados de cada chave, além das 8 melhores terceiras posições.