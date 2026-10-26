PL reconhece vitória de Lula, mas cobra esclarecimentos sobre medidas eleitorais

O PL, partido do candidato derrotado Flávio Bolsonaro, reconheceu nesta segunda-feira, 26, o resultado das eleições presidenciais, que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 25. No entanto, a sigla cobrou esclarecimentos sobre medidas adotadas às vésperas da votação.

"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático", diz um trecho da nota assinada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

A legenda também questionou o aumento dos gastos públicos com benefícios sociais antes da votação, defendendo que essas medidas levantam dúvidas sobre a igualdade de condições na disputa e que podem ter consequências econômicas para o país.

"A ampliação expressiva dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação levanta questionamentos sobre os efeitos dessas medidas em um processo eleitoral justo, além de possíveis consequências econômicas para o país", diz.

Apesar da derrota na corrida presidencial, o PL destacou sua representação no Legislativo e nos governos estaduais, com 121 deputados federais, 29 senadores, 229 deputados estaduais e distritais e seis governadores eleitos.

“Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições”, afirma.

Ao final, a sigla declarou que continuará atuando “com independência e responsabilidade na defesa da democracia, da liberdade e dos valores que representamos”.

Leia a nota na íntegra:

"Flávio Bolsonaro venceu o primeiro turno das eleições presidenciais, com uma vantagem de 2,2 milhões de votos. No segundo turno, porém, o resultado foi diferente, em um cenário marcado por medidas fortemente eleitoreiras, com impacto econômico e social.

A ampliação expressiva dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação levanta questionamentos sobre os efeitos dessas medidas em um processo eleitoral justo, além de possíveis consequências econômicas para o país.

Ao mesmo tempo, o PL encerra estas eleições com uma representação histórica: uma bancada de 121 deputados federais, 29 senadores, 229 deputados estaduais e distritais e seis governadores. É uma demonstração da força do partido e da confiança de milhões de brasileiros nas ideias que defendemos.

Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições.

O PL continuará firme, atuando com independência e responsabilidade na defesa da democracia, da liberdade e dos valores que representamos. Nosso compromisso é com o Brasil e com os milhões de brasileiros que confiam em nosso trabalho."