Casemiro pede Neymar na Copa e diz que atacante 'muda o jogo' da Seleção

Ídolo da seleção brasileira, o volante Casemiro saiu em defesa de Neymar ao comentar a possível convocação do camisa 10 para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao canal de youtube Rio Ferdinand Presents, o jogador afirmou que levaria o atacante para o torneio mesmo se ele não tiver condições de disputar todos os jogos.

“Se dependesse de mim, eu o levaria para a Copa do Mundo. Mas sem que ele jogasse todas as partidas, não seria o ideal para ele”, afirmou Casemiro.

O volante, que está de saída do Manchester United, destacou que Neymar ainda possui uma característica considerada única dentro do elenco brasileiro: a capacidade de decidir partidas equilibradas.

“Para mim, quando o jogo está equilibrado, 0 a 0, cabe a ele virar o jogo marcando o gol decisivo ou dando a assistência”, disse.

Durante a conversa, o ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand comentou que Neymar teria capacidade de “mudar o jogo”. Casemiro concordou imediatamente.

“Sim, mudar o jogo. E nós não temos esse jogador neste momento. Não temos. Por isso, na minha opinião, ele deveria estar lá. Mas a decisão é do Ancelotti”, completou.

A declaração acontece em meio à expectativa pela convocação final do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026, que será anunciada no próximo dia 18, no Museu do Amanhã.

Histórico de Neymar na Seleção Brasileira

Neymar não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante partida das Eliminatórias. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco, passou por cirurgia e enfrentou sucessivas interrupções no processo de recuperação.

Após rescindir contrato com o Al-Hilal, o camisa 10 retornou ao Santos FC e voltou a ganhar sequência de jogos. Nas últimas semanas, também voltou a marcar em partidas consecutivas às vésperas da definição da lista brasileira para a Copa.

Casemiro afirmou ainda que o melhor cenário para Neymar seria uma utilização estratégica durante o torneio.

“Minha decisão seria dizer a ele: ‘Neymar, você não precisa jogar todas as partidas’. Para mim, o ideal é ele entrar quando o jogo estiver aberto, como um jogo novo. Dar uma assistência especial, marcar um gol especial, esse é o papel dele”, explicou.

Na pré-lista enviada por Ancelotti à Fifa, Neymar aparece entre os jogadores elegíveis para a Copa do Mundo de 2026. O documento reúne entre 35 e 55 nomes e funciona como base obrigatória para a convocação final, que terá entre 23 e 26 atletas. Apenas jogadores incluídos nessa relação preliminar podem ser chamados posteriormente para o Mundial.