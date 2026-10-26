Harry Kane e Alexia Putellas ganham Bola de Ouro 2026; veja todos os premiados

Harry Kane e Alexia Putellas levaram a Bola de Ouro 2026 (TOLGA AKMEN/EFE)
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Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19h55.
Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 20h34.
A Bola de Ouro 2026 premiou os principais destaques do futebol masculino e feminino da temporada. Harry Kane conquistou o troféu de melhor jogador, entregue diretamente das mãos do brasileiro Ronaldo Fenômeno, enquanto Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora.
A cerimônia reuniu atletas, treinadores, representantes de clubes e ex-jogadores históricos para reconhecer os nomes que se destacaram no futebol mundial.
Além das categorias principais, a premiação contemplou jovens talentos, goleiros e artilheiros, com troféus específicos para diferentes desempenhos individuais.
Entre os vencedores estão Lamine Yamal e Vicky López, que receberam os Troféus Kopa masculino e feminino, respectivamente, e Harry Kane, também reconhecido com o Troféu Gerd Müller.
A lista inclui ainda prêmios destinados aos melhores clubes e treinadores da temporada, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Confira a seguir os vencedores de cada categoria e a classificação dos dez primeiros colocados nas disputas pela Bola de Ouro masculina e feminina.
A cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro aconteceu em Londres, na Inglaterra e reuniu jogadores, treinadores, ex-jogadores e representantes dos principais clubes do futebol mundial para reconhecer os destaques da temporada.