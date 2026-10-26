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Harry Kane e Alexia Putellas ganham Bola de Ouro 2026; veja todos os premiados

Cerimônia organizada pela France Football também reconhece os melhores clubes, técnicos e jogadores por categoria

Harry Kane e Alexia Putellas levaram a Bola de Ouro 2026 (TOLGA AKMEN/EFE)

Harry Kane e Alexia Putellas levaram a Bola de Ouro 2026 (TOLGA AKMEN/EFE)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19h55.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 20h34.

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A Bola de Ouro 2026 premiou os principais destaques do futebol masculino e feminino da temporada. Harry Kane conquistou o troféu de melhor jogador, entregue diretamente das mãos do brasileiro Ronaldo Fenômeno, enquanto Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora.

A cerimônia reuniu atletas, treinadores,  representantes de clubes e ex-jogadores históricos para reconhecer os nomes que se destacaram no futebol mundial.

Além das categorias principais, a premiação contemplou jovens talentos, goleiros e artilheiros, com troféus específicos para diferentes desempenhos individuais.

Alexia Putellas, do Barcelona, comemora conquista do Bola de Ouro em cerimônia realizada em Londres (Tolga Akmen/EFE)

Entre os vencedores estão Lamine Yamal e Vicky López, que receberam os Troféus Kopa masculino e feminino, respectivamente, e Harry Kane, também reconhecido com o Troféu Gerd Müller.

A lista inclui ainda prêmios destinados aos melhores clubes e treinadores da temporada, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Confira a seguir os vencedores de cada categoria e a classificação dos dez primeiros colocados nas disputas pela Bola de Ouro masculina e feminina.

Confira todos os prêmios da Bola de Ouro 2026:

  • Bola de Ouro masculina: Harry Kane
  • Bola de Ouro feminina: Alexia Putellas
  • Troféu Kopa masculino (melhor jogador sub-21): Lamine Yamal
  • Troféu Kopa feminina (melhor jogadora sub-21) : Vicky López
  • Troféu Yashin (melhor goleiro): Unai Simón
  • Troféu Yashin (melhor goleira): Cata Coll
  • Troféu Gerd Müller (maior goleador): Harry Kane
  • Troféu Gerd Müller (maior goleadora): Charlyn Corral
  • Melhor clube masculino: Paris Saint-Germain (PSG)
  • Melhor clube feminino: Barcelona
  • Melhor técnico masculino: Luis de la Fuente
  • Melhor técnico feminino: Pere Romeu
  • Prêmio Sócrates: Bukayo Saka

A cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro aconteceu em Londres, na Inglaterra e reuniu jogadores, treinadores, ex-jogadores e representantes dos principais clubes do futebol mundial para reconhecer os destaques da temporada.

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