Harry Kane e Alexia Putellas ganham Bola de Ouro 2026; veja todos os premiados

A Bola de Ouro 2026 premiou os principais destaques do futebol masculino e feminino da temporada. Harry Kane conquistou o troféu de melhor jogador, entregue diretamente das mãos do brasileiro Ronaldo Fenômeno, enquanto Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora.

A cerimônia reuniu atletas, treinadores, representantes de clubes e ex-jogadores históricos para reconhecer os nomes que se destacaram no futebol mundial.

Além das categorias principais, a premiação contemplou jovens talentos, goleiros e artilheiros, com troféus específicos para diferentes desempenhos individuais.

Alexia Putellas, do Barcelona, comemora conquista do Bola de Ouro em cerimônia realizada em Londres (Tolga Akmen/EFE)

Entre os vencedores estão Lamine Yamal e Vicky López, que receberam os Troféus Kopa masculino e feminino, respectivamente, e Harry Kane, também reconhecido com o Troféu Gerd Müller.

A lista inclui ainda prêmios destinados aos melhores clubes e treinadores da temporada, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Confira a seguir os vencedores de cada categoria e a classificação dos dez primeiros colocados nas disputas pela Bola de Ouro masculina e feminina.

Confira todos os prêmios da Bola de Ouro 2026:

Bola de Ouro masculina: Harry Kane

Harry Kane Bola de Ouro feminina: Alexia Putellas

Alexia Putellas Troféu Kopa masculino (melhor jogador sub-21): Lamine Yamal

Troféu Kopa feminina (melhor jogadora sub-21) : Vicky López

: Troféu Yashin (melhor goleiro): Unai Simón

Troféu Yashin (melhor goleira): Cata Coll

Troféu Gerd Müller (maior goleador): Harry Kane

Troféu Gerd Müller (m aior goleadora): Charlyn Corral

Charlyn Corral Melhor clube masculino: Paris Saint-Germain (PSG)

Melhor clube feminino: Barcelona

Melhor técnico masculino: Luis de la Fuente

Melhor técnico feminino: Pere Romeu

Prêmio Sócrates: Bukayo Saka

A cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro aconteceu em Londres, na Inglaterra e reuniu jogadores, treinadores, ex-jogadores e representantes dos principais clubes do futebol mundial para reconhecer os destaques da temporada.