Seleção Brasileira: Rayan é o jogador mais novo convocado por Ancelotti para a Copa

Com apenas 19 anos, atleta foi revelado pelo Vasco e joga pelo Bournemouth, na Inglaterra

Rayan: atleta foi revelado pelas categorias de base do Vasco (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h10.

Última atualização em 18 de maio de 2026 às 18h16.

Após meses de espera, o Brasil acaba de conhecer os atletas que irão defender a camisa amarela durante a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores escolhidos foram revelados por Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro.

Entre os convocados, o nome de Rayan chamou atenção por ser o mais novo da Seleção Brasileira. Nascido em 3 de agosto de 2006, o atacante de apenas 19 anos atua pelo Bournemouth, da Inglaterra.

Rayan foi revelado pelo Vasco da Gama e vendido ao clube europeu por 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) no início deste ano. O montante representa uma das maiores transações do futebol brasileiro e o jogador deve ficar na Inglaterra até 2031.

Agora, Rayan entra para a lista dos jogadores brasileiros mais jovens em Copas. O jogador é poucos dias mais novo que Endrick, também convocado.

Quem foram os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa

1930 — Carvalho Leite — 18 anos
1934 — Leônidas da Silva — 20 anos
1938 — José Perácio — 20 anos
1950 — Castilho — 22 anos
1954 — Humberto Tozzi — 20 anos
1958 — Pelé — 17 anos
1962 — Coutinho — 19 anos
1966 — Edu — 16 anos
1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos
1974 — Dirceu — 22 anos
1978 — Zé Sérgio — 21 anos
1982 — Leandro — 23 anos
1986 — Müller — 20 anos
1990 — Bismarck — 20 anos
1994 — Ronaldo — 17 anos
1998 — Denílson — 20 anos
2002 — Kaká — 20 anos
2006 — Robinho — 22 anos
2010 — Ramires — 23 anos
2014 — Bernard — 21 anos
2018 — Gabriel Jesus — 21 anos
2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos
2026 — Rayan — 19 anos

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United) e Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).

