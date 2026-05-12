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Quando começa a Copa do Mundo 2026?

Torneio inédito com 48 seleções e 104 jogos será disputado em 16 cidades do Canadá, Estados Unidos e México até 19 de julho; Brasil estreia no dia 13 contra Marrocos

Copa do Mundo: saiba quando o campeonato vai começar (Imagem gerada por IA)

Copa do Mundo: saiba quando o campeonato vai começar (Imagem gerada por IA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09h34.

Três países, 16 cidades e 48 seleções: o maior torneio de futebol da história está prestes a começar — e desta vez as regras da Copa do Mundo mudaram.

Pela primeira vez, o Mundial será disputado simultaneamente em três nações do continente americano, com um número recorde de jogos, novas fases eliminatórias e um formato que promete transformar o jeito de torcer, viajar e acompanhar o futebol por 39 dias seguidos.

Quando começa a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e vai até 19 de julho.

Onde a Copa será disputada?

A Copa vai acontecer em Estados Unidos, México e Canadá. São 39 dias de competição e 104 jogos.

Quando é o jogo de abertura?

O primeiro jogo do torneio será México x África do Sul, às 16h no horário de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México — um dos palcos mais emblemáticos da história do futebol mundial, que já recebeu finais de edições anteriores.

No mesmo dia, às 23h, República da Coreia e República Tcheca se enfrentam em Guadalajara, também no México.

48 seleções e um formato inédito

Esta é a primeira edição da Copa com 48 seleções, ante as 32 das edições anteriores. As equipes foram divididas em 12 grupos de quatro times cada. Os dois melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam ao mata-mata.

Essa lógica dá origem a uma fase inédita, batizada de Round of 32 — ou dezesseis avos de final — que inaugura o mata-mata com 32 seleções. Com isso, o número máximo de jogos para quem chegar à decisão sobe de sete para oito.

O calendário fase a fase

A fase de grupos vai de 11 a 27 de junho, com jogos diários espalhados pelos três países-sede.

O Round of 32 acontece de 28 de junho a 3 de julho. As quartas de final estão marcadas para 9 a 11 de julho, as semifinais para 14 e 15 de julho, a disputa pelo terceiro lugar para 18 de julho e a grande final para 19 de julho.

A final será no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, enquanto o jogo pelo terceiro lugar acontece no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os horários para o torcedor brasileiro

Em todo o torneio, não há partidas agendadas antes das 13h nem depois das 22h no horário de Brasília, o que evita confrontos de madrugada para o público brasileiro.

Na fase de grupos, as partidas acontecem às 13h, 16h, 19h e 22h no horário de Brasília.

O Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção foi cabeça de chave no sorteio, realizado em 5 de dezembro de 2025 no Kennedy Center, em Washington.

Os três jogos da fase de grupos já têm data, horário e local definidos:

  • 13 de junho (sábado), às 19h — Brasil x Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
  • 19 de junho (sexta-feira), às 22h — Brasil x Haiti, em Filadélfia.
  • 24 de junho (quarta-feira), às 19h — Escócia x Brasil, em Miami.

A seleção brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, buscará o hexacampeonato. O último título foi conquistado em 2002. O Brasil é a única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo.

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