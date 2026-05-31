Amistoso do Brasil x Panamá estreia novas regras da Copa e permite 11 trocas

As mudanças têm como objetivo aumentar o tempo de bola em jogo e reduzir interrupções. Entre as novidades está a ampliação das situações em que o árbitro de vídeo poderá atuar.

O VAR poderá auxiliar a arbitragem em casos de segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta, erro de identificação de jogadores punidos com cartões e marcação equivocada de escanteios.

Para a Copa, as medidas contra a perda de tempo também incluem contagem regressiva para cobranças de lateral e tiro de meta. Caso a reposição da bola demore além do permitido, o árbitro fará uma contagem visual de cinco segundos. Se a cobrança não for executada dentro do prazo, a posse de bola será revertida ao adversário ou será marcado escanteio.

Outra mudança de regras para a Copa do Mundo envolve as substituições. Após a exibição da placa, o jogador substituído deverá deixar o campo em até 10 segundos. Se o prazo não for cumprido, o substituto só poderá entrar na primeira paralisação após um minuto do reinício da partida.

O protocolo para atendimento médico também foi alterado durante o Mundial. Jogadores atendidos em campo deverão deixar o gramado e só poderão retornar após, no mínimo, um minuto.

A única exceção para o amistoso entre Brasil e Panamá será o número de substituições. Por acordo entre as seleções, cada equipe poderá realizar até 11 trocas durante a partida.