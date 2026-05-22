'Treinar, jogar e ganhar': a fórmula de Endrick para a Copa do Mundo 2026

Endrick vai disputar sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos. Convocado por Carlo Ancelotti na última segunda-feira, 18, o atacante chega ao Mundial como um dos nomes mais jovens do elenco brasileiro, poucos dias mais velho que Rayan, o caçula do grupo.

Para Endrick, a convocação representa a realização de um sonho, mas também a confirmação de uma trajetória construída sob muita expectativa desde cedo.

“Estou feliz e realizado, com uma grande responsabilidade, mas com meu esforço recompensado”, diz em entrevista à EXAME.

O atacante, porém, evita tratar a ida ao Mundial como conquista individual. Questionado sobre como imagina ser seu papel dentro do grupo, ele afirma que a missão é coletiva.

“O meu papel é o de todos que foram chamados: ajudar a formar um grupo campeão. Não tem outro”, afirma. “Conheci já quase todos [atletas] e tenho certeza que vai ser um grupo focado nisso. Vamos com o melhor treinador, e nosso elenco é um dos melhores do mundo.”

Os números de Endrick na Seleção Brasileira

A relação de Endrick com a camisa da seleção começou nas categorias de base. O atacante foi campeão da Copa do Mundo Sub-17 em 2022, na França, quando o Brasil venceu a Argentina na final e acabou com um jejum que vinha desde 1984.

Na seleção principal, a estreia veio em novembro de 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O primeiro gol pela equipe principal veio poucos meses depois, em março de 2024, em um amistoso contra a Inglaterra, no estádio de Wembley.

Depois, Endrick também participou da Copa América e seguiu no radar da seleção até ser incluído por Carlo Ancelotti na lista final para o Mundial. Ao total, foram 15 jogos e três gols vestindo a Amarelinha.

A maior atuação do jogador pela Seleção foi no último amistoso contra a Croácia, em março. Ele entrou no segundo tempo, sofreu o pênalti e deu a assistência para o terceiro gol da Seleção.

Segundo o portal esportivo Transfermarkt, Endrick é avaliado em 35 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação atual).

Da base do Palmeiras ao estrelato precoce

Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, em 21 de julho de 2006, e criado em Valparaíso de Goiás, Endrick começou a chamar atenção no futebol ainda criança. O salto mais importante da carreira veio no Palmeiras, clube pelo qual se formou, ganhou projeção nacional e estreou como profissional.

Na base alviverde, o atacante empilhou gols e passou a ser tratado como uma das maiores promessas recentes do futebol brasileiro. O grande momento de exposição veio na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, quando ajudou o Palmeiras a conquistar o título inédito da competição. Na campanha, marcou gols decisivos e terminou eleito o melhor jogador do torneio.

Pouco depois, a promessa virou realidade no time principal. Endrick estreou profissionalmente em 2022, aos 16 anos, e tornou-se o jogador mais jovem a atuar pelo Palmeiras e também o mais jovem a marcar pelo clube. O atacante fez parte de uma geração vitoriosa do clube. Pelo Palmeiras, conquistou dois Estaduais e dois Brasileiros, consolidando-se como ativo esportivo e financeiro de alto valor.

Endrick: jogador em 2017, aos 10 anos, durante seu período de avaliação na base do Palmeiras (Wikimedia Commons)

Venda histórica para o Real Madrid

A ascensão no Palmeiras transformou Endrick em alvo de gigantes europeus. Em dezembro de 2022, quando tinha apenas 16 anos, o clube paulista confirmou a venda do atacante ao Real Madrid. Os valores foram tratados como confidenciais pelo Palmeiras, mas a negociação foi noticiada em torno de 72 milhões de euros (cerca de R$ 419 milhões na cotação atual). À época, o acordo colocou Endrick entre as maiores vendas da história do futebol brasileiro.

O acordo só passou a valer quando Endrick completou 18 anos, em 2024. No Real Madrid, ele chegou cercado de expectativa e passou a conviver com a disputa por espaço em um dos elencos mais competitivos do mundo.

Passagem pelo Lyon

Após várias partidas no banco por falta de espaço no time titular do Real Madrid, além de ter sofrido uma ruptura no tendão da coxa direita, o jogador foi emprestado ao Lyon no final de 2025. O clube francês pagou cerca de 1 milhão de euros por seis meses.

Em campo, Endrick voltou a jogar com frequência, participou de gols e recuperou protagonismo. Fora dele, ajudou a aumentar a audiência das transmissões do clube no Brasil.

Segundo levantamento obtido pela EXAME, antes da chegada do atacante, os jogos do Lyon na CazéTV tinham média de 280 mil visualizações. Com Endrick em campo, 13 partidas somaram mais de 32 milhões de views, média superior a 2,3 milhões por jogo.

O auge foi na vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain (PSG), no Parque dos Príncipes. Endrick marcou um gol e deu uma assistência. A transmissão chegou a 4,5 milhões de visualizações simultâneas, recorde das exibições da Liga Francesa na temporada.

Para o atacante, o período na França cumpriu o papel que ele buscava. “A experiência foi ótima. Voltei a fazer o que mais gosto: a jogar e a competir”, diz o jogador. “Poder trabalhar e jogar ao lado da minha família é o que me faz feliz. E tive isso em Lyon.”

Liga francesa: Lyon vence Auxerre com Endrick titular e fica mais perto da Champions League (ARNAUD FINISTRE/AFP)

Retorno a Madrid e expectativas para a Copa

Com o fim do empréstimo ao Lyon, o atacante se prepara para retornar ao Real Madrid.

“Volto com o mesmo desafio: me preparar bem para jogar e vencer”, afirma. “Isso não muda na carreira de um jogador que quer vencer. É treinar, jogar e ganhar.”

A expectativa em torno de Endrick também aparece fora de campo. Desde a convocação, ele foi um dos jogadores convocados que mais ganharam seguidores no Instagram, atrás apenas de Neymar. O atacante somou 476 mil novos seguidores na plataforma, ultrapassando a marca de 17,5 milhões.

A convocação acontece em um cenário de pressão para o Brasil, que tenta encerrar um jejum de 24 anos desde o último título. Endrick reconhece o peso do momento, mas diz lidar com a cobrança como parte de sua rotina

“Se dou o meu máximo em cada treino, em cada hora de tratamento, de repouso, no cuidado com o sono, com alimentação, e faço tudo que está ao meu alcance, eu chego no jogo tranquilo porque fiz tudo que era possível”, diz.

Aos 19 anos, Endrick chega à Copa como uma das principais promessas do Brasil. Após passar pelo Palmeiras, por uma venda histórica, pela pressão do Real Madrid e pela retomada no Lyon, o Mundial será o primeiro grande teste para medir até onde essa expectativa pode chegar.