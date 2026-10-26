Corinthians vê risco de rebaixamento subir após derrota para o Vasco; veja cenários do Z-4

A luta contra o rebaixamento ganhou novos contornos após os jogos do fim de semana pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota do Corinthians para o Vasco, por 3 a 2, em São Januário, fez a probabilidade de queda do time paulista subir de 43,1% para 62,3%, segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com o resultado, o Timão entrou na zona de rebaixamento.

O Vasco, por outro lado, saiu de campo em situação mais confortável. Com a vitória de virada, o clube carioca reduziu seu risco de queda de 10,3% para 3,1%. O resultado também teve impacto na disputa direta pela permanência, já que as equipes brigam por pontos na parte inferior da tabela.

Outro destaque da rodada foi o Internacional, que venceu o Botafogo por 3 a 0 e diminuiu sua probabilidade de rebaixamento de 57,7% para 32,4%. O Colorado deixou o Z-4 e ultrapassou o Corinthians na classificação. Os números ainda podem mudar após o confronto entre Coritiba e Grêmio, marcado para esta segunda-feira, 26, às 19h30.

Como ficou o risco de rebaixamento após o fim de semana?

Os cálculos da UFMG apontam mudanças importantes entre os clubes ameaçados pela queda para a Série B. O Corinthians teve a maior alta entre os principais concorrentes diretos, enquanto Vasco e Internacional reduziram seus percentuais após vencerem na rodada.

Corinthians: subiu de 43,1% para 62,3%.

Internacional: caiu de 57,7% para 32,4%.

Vasco: caiu de 10,3% para 3,1%.

Grêmio: passou de 76,7% para 81,3%, antes de entrar em campo nesta segunda-feira.

Grêmio ainda joga na 32ª rodada

A rodada 32 segue nesta segunda-feira, 26, com o duelo entre Coritiba e Grêmio, às 19h30, no Couto Pereira. O Tricolor gaúcho aparece com 81,3% de probabilidade de rebaixamento no cálculo mais recente divulgado após os jogos do fim de semana.

O resultado pode modificar as projeções de risco e a classificação dos clubes envolvidos na disputa. Por isso, os percentuais referentes ao time comandado por Renato Gaúcho devem ser considerados provisórios até o encerramento da partida.