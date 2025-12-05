Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026; acompanhe o sorteio

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. O evento foi aguardado por milhões de torcedores ao redor do mundo, que aguardavam os adversários de suas seleções na competição.

Com 48 seleções participando pela primeira vez, o sorteio dividiu os times em 12 grupos, com quatro países em cada um.

O sorteio foi feito a partir da distribuição das seleções em quatro potes, com base no ranking da Fifa. Cada pote teve um número específico de equipes, para garantir que as seleções do mesmo pote não se enfrentem na fase de grupos. México, Canadá e Estados Unidos são os países-sede e já tinham seus grupos definidos (México no A, Canadá no B e Estados Unidos no D).

O sorteio seguiu a regra de evitar que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos estão com duas equipes europeias.

Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina foram sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só possam se enfrentar na final, caso avancem.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Em qual grupo o Brasil está?

O Brasil e outras noves seleções (México, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha) estavam no pote 1.

A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C.

Quem mais está no grupo C?

Brasil

Marrocos

Escócia

Haiti

Copa do Mundo 2026

O mundial acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A fase de grupos começará em 11 de junho, com o México estreando no Estádio Azteca contra uma equipe do Pote 3. Os Estados Unidos jogarão pela primeira vez no dia 12, em Inglewood, Califórnia, contra um time do Pote 3, enquanto o Canadá também estreia no dia 12, em Toronto, diante de uma equipe do Pote 4.

Uma tabela atualizada com os jogos, estádios e horários será divulgada neste sábado, 6 de dezembro.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.