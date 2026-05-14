CBF anuncia renovação do contrato de Carlo Ancelotti até 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira, 14, a renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti por mais quatro anos. Com o novo acordo, o treinador seguirá à frente da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

A extensão do vínculo mantém Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira até o Mundial de 2030. A decisão da entidade ocorre após um ano de trabalho do treinador italiano no cargo, período em que ganhou respaldo interno da CBF e apoio de parte da torcida desde sua chegada, em maio de 2025.

Ao longo da passagem pela Seleção Brasileira, Ancelotti participou de ações conjuntas com diferentes departamentos da confederação e passou a integrar o planejamento esportivo da entidade para os próximos ciclos do futebol brasileiro.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”, declarou Ancelotti.

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a renovação faz parte do projeto da entidade para os próximos anos. Segundo o dirigente, a permanência do treinador integra o planejamento da CBF para manter a Seleção Brasileira em nível competitivo internacional.

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.

O vice-presidente da CBF, Gustavo Dias, também comentou a renovação contratual e citou a relação construída entre a entidade e o treinador italiano durante o período de trabalho.

"O currículo e a trajetória de Ancelotti falam por si. Mas, além disso, ele é um ser humano fantástico. Estamos extremamente satisfeitos com o trabalho que vem sendo realizado desde sua chegada. Sua permanência por mais quatro anos traduz a confiança em um projeto sólido, construído com equilíbrio, experiência e visão de futuro. Temos convicção de que essa continuidade fortalece ainda mais a conexão da Seleção com o torcedor brasileiro e com a alegria que o futebol sempre proporcionou ao nosso país”, disse Gustavo Dias.

Ancelotti foi oficializado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025. Em dez partidas no comando da equipe, o treinador soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Nesse período, a Seleção marcou 18 gols e sofreu oito.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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