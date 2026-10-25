GP dos Estados Unidos: veja horários e onde assistir à corrida da Fórmula 1

RESUMO ＋ A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o GP dos Estados Unidos neste domingo, 25 de outubro, a partir das 17h, em Austin, no Texas. A corrida terá transmissão do canal fechado SporTV3 e dos streamings GloboPlay e F1 TV, mas não será exibida pela TV aberta Globo.

A Fórmula 1 está em Austin, no Texas, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A corrida oficial do fim de semana acontece neste domingo, 25, a partir das 17 horas.

O GP dos Estados Unidos começou na sexta-feira, 23, e encerra neste domingo. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.

Que horas é a corrida da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos?

A corrida do GP dos Estados Unidos está marcada para começar às 17 horas, no horário de Brasília.

Onde assistir ao GP dos Estados Unidos?

Todas as sessões em pista do Grande Prêmio dos Estados Unidos poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP dos Estados Unidos:

Sexta-feira, 23 de outubro

Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Sábado, 24 de outubro

Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 25 de outubro

Corrida - a partir das 17h (de Brasília)