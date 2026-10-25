GP dos Estados Unidos: veja horários e onde assistir à corrida da Fórmula 1

Grande Prêmio dos Estados Unidos: corrida será disputada no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, neste domingo, 25 de outubro.
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07h24.
A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o GP dos Estados Unidos neste domingo, 25 de outubro, a partir das 17h, em Austin, no Texas. A corrida terá transmissão do canal fechado SporTV3 e dos streamings GloboPlay e F1 TV, mas não será exibida pela TV aberta Globo.
A Fórmula 1 está em Austin, no Texas, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A corrida oficial do fim de semana acontece neste domingo, 25, a partir das 17 horas.
O GP dos Estados Unidos começou na sexta-feira, 23, e encerra neste domingo. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.
A corrida do GP dos Estados Unidos está marcada para começar às 17 horas, no horário de Brasília.
Todas as sessões em pista do Grande Prêmio dos Estados Unidos poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.
O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.
A corrida do GP dos Estados Unidos começa neste domingo, 25 de outubro, às 17h, no horário de Brasília.
O GP dos Estados Unidos terá transmissão pelo canal de TV fechada SporTV3 e pelos streamings GloboPlay e F1 TV, plataforma oficial da Fórmula 1.
Não, o GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo. A prova poderá ser acompanhada no SporTV3, no GloboPlay e na F1 TV.
O GP dos Estados Unidos acontece em Austin, no Texas. A programação começou na sexta-feira, 23, e termina neste domingo, 25 de outubro.
Depois do GP dos Estados Unidos, a Fórmula 1 terá corridas no México e em São Paulo nos dois finais de semana seguintes.