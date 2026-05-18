Copa do Mundo 2026: Flamengo é o clube com mais convocados para a Seleção Brasileira

Rubro-negro liderou a lista de Carlo Ancelotti com quatro jogadores escolhidos

Danilo, do Flamengo: jogador foi confirmado por Ancelotti antes mesmo da convocação (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h08.

Um clube brasileiro liderou a lista de atletas mais convocados para a Copa do Mundo 2026. Carlo Ancelotti divulgou os nomes escolhidos para a Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira, 18, e o Flamengo foi o destaque.

O clube carioca emplacou quatro nomes na convocação do técnico italiano com Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro na defesa e Lucas Paquetá no meio de campo.

Na pré-lista enviada por Ancelotti à Fifa no começo de maio, o Flamengo também dominou a lista com sete nomes. Em seguida, Real Madrid, Arsenal, Manchester United e Zenit apareceram com dois nomes cada.

Flamengo é o clube com mais convocados no ciclo

Durante o ciclo deste Copa, que aconteceu de 2023 a 2026, o Rubro-Negro foi a equipe do Brasil que teve mais atletas convocados.

Só pelo Brasil foram 11 nomes, contando os quatro treinadores que comandaram a Amarelinha neste período, sendo: Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino.

Paquetá, que hoje veste a camisa do Flamengo, chegou a ser convocado enquanto estava no West Ham, da Inglaterra, mas não usou a camisa amarela desde que retornou ao futebol brasileiro.

Já por outras seleções, o clube tem cinco atletas que também devem disputar a Copa do Mundo; são eles: Giorgian Arrascaeta, Nicolas De La Cruz e Guillermo Varela no Uruguai, Gonzalo Plata no Equador e Jorge Carrascal na Colômbia.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United) e Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

