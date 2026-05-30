Brasileiros na final da Champions League 2026: quem joga por PSG e Arsenal

A final da Champions League 2026 entre PSG e Arsenal, neste sábado, 30, em Budapeste, também terá presença brasileira em campo.

Pelo lado do PSG, o zagueiro Marquinhos deve começar como titular e comandar a defesa da equipe francesa. O defensor é capitão do clube e participou da conquista do título europeu na temporada passada. No banco de reservas, a equipe conta com o zagueiro Lucas Beraldo.

No Arsenal, o brasileiro com presença mais provável entre os titulares é o zagueiro Gabriel Magalhães, peça importante da defesa que ajudou o clube inglês a conquistar a Premier League e chegar à decisão continental. Já o atacante brasileiro Gabriel Martinelli deve iniciar a partida entre os reservas.

A partida entre PSG e Arsenal será disputada às 13h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, na Hungria.

Provável escalação do PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique.

Provável escalação do Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.

Técnico: Mikel Arteta.

Da final da Champions para a Copa do Mundo

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli também foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira e se apresentarão após a final para iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

No domingo, a Seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30, de Brasília. Será a despedida da torcida brasileira.

Depois, o Brasil ainda enfrenta o Egito, no sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos. Esse será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) e Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes: Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).