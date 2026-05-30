Brasileiros na final da Champions League 2026: quem joga por PSG e Arsenal

Marquinhos: capitão do PSG participa de entrevista coletiva na véspera da final da Champions League 2026 contra o Arsenal, em Budapeste (Franck Fife/Pool/AFP)
Repórter
Publicado em 30 de maio de 2026 às 10h10.
Última atualização em 30 de maio de 2026 às 10h13.
A final da Champions League 2026 entre PSG e Arsenal, neste sábado, 30, em Budapeste, também terá presença brasileira em campo.
Pelo lado do PSG, o zagueiro Marquinhos deve começar como titular e comandar a defesa da equipe francesa. O defensor é capitão do clube e participou da conquista do título europeu na temporada passada. No banco de reservas, a equipe conta com o zagueiro Lucas Beraldo.
No Arsenal, o brasileiro com presença mais provável entre os titulares é o zagueiro Gabriel Magalhães, peça importante da defesa que ajudou o clube inglês a conquistar a Premier League e chegar à decisão continental. Já o atacante brasileiro Gabriel Martinelli deve iniciar a partida entre os reservas.
A partida entre PSG e Arsenal será disputada às 13h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, na Hungria.
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.
Técnico: Mikel Arteta.
Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli também foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira e se apresentarão após a final para iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 2026.
No domingo, a Seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30, de Brasília. Será a despedida da torcida brasileira.
Depois, o Brasil ainda enfrenta o Egito, no sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos. Esse será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho.
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo);
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) e Danilo Santos (Botafogo);
Atacantes: Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).