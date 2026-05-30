CBF confirma Neymar como camisa 10 da seleção brasileira; veja quem ficou com a 9

A CBF divulgou neste sábado, 30, a numeração oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, em uma postagem no perfil oficial da instituição. Neymar será o dono da camisa 10 na competição.

A principal novidade ficou com a camisa 9. Tradicionalmente utilizada por centroavantes, a numeração foi atribuída a Matheus Cunha, que atua como meia-atacante. Outros números das camisas da seleção brasileira mantiveram o padrão já adotado pelos jogadores em seus clubes e na seleção. Vinicius Júnior usará a camisa 7, enquanto Raphinha vestirá a 11.