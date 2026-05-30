Esporte

CBF confirma Neymar como camisa 10 da seleção brasileira; veja quem ficou com a 9

CBF confirma a numeração oficial do Brasil para o Mundial, com Neymar, Matheus Cunha e Vinicius Júnior entre os destaques

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Antes da estreia no Mundial, o Brasil ainda faz dois amistosos preparatórios: contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Antes da estreia no Mundial, o Brasil ainda faz dois amistosos preparatórios: contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19h01.

A CBF divulgou neste sábado, 30, a numeração oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, em uma postagem no perfil oficial da instituição. Neymar será o dono da camisa 10 na competição.

A principal novidade ficou com a camisa 9. Tradicionalmente utilizada por centroavantes, a numeração foi atribuída a Matheus Cunha, que atua como meia-atacante. Outros números das camisas da seleção brasileira mantiveram o padrão já adotado pelos jogadores em seus clubes e na seleção. Vinicius Júnior usará a camisa 7, enquanto Raphinha vestirá a 11.

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