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GP dos Estados Unidos: veja horários e onde assistir à classificação da Fórmula 1

Classificação acontece neste sábado, 24, às 18h, enquanto a corrida está marcada para domingo, 25, às 17h; veja a programação e onde assistir

GP dos Estados Unidos: nova etapa da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, em Austin, no Texas, com classificação no sábado e corrida no domingo (Fórmula 1/Divulgação)

GP dos Estados Unidos: nova etapa da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, em Austin, no Texas, com classificação no sábado e corrida no domingo (Fórmula 1/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07h23.

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RESUMO ＋

A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas, de sexta-feira, 23, a domingo, 25 de outubro de 2026. A classificação ocorre no sábado, às 18h, e a corrida começa no domingo, às 17h. Os treinos livres terão transmissão do canal fechado SporTV3 e dos streamings Globoplay e F1 TV.

A Fórmula 1 desembarcou em Austin, no Texas, na sexta-feira, 23, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Essa é a primeira corrida da triple header, que será encerrada no Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil.

Neste sábado, 24, acontece a classificação do GP dos Estados Unidos, com a corrida oficial marcada para as 17 horas de domingo, 25 de outubro. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos começam nesta sexta-feira, 23. O público americano poderá acompanhar um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.

Que horas será a classificação do GP dos Estados Unidos?

A sessão de classificação do grid para a corrida oficial da Fórmula 1 em Austin acontece neste sábado, 24, às 18 horas.

Antes disso, os fãs podem aproveitar mais uma sessão de Treino Livre, marcada para as 14h30.

Onde assistir ao GP dos Estados Unidos?

Todas as sessões de Treino Livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos serão transmitidas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP dos Estados Unidos:

Sexta-feira, 23 de outubro

  • Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)
  • Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Sábado, 24 de outubro

  • Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)
  • Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 25 de outubro

  • Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

'Perguntas frequentes'

Quando será a corrida do GP dos Estados Unidos de 2026? ＋

A corrida do GP dos Estados Unidos será disputada no domingo, 25 de outubro, a partir das 17h, no horário de Brasília. A prova acontece em Austin, no Texas.

Que horas será a classificação do GP dos Estados Unidos? ＋

A classificação do GP dos Estados Unidos começa no sábado, 24 de outubro, às 18h, no horário de Brasília. Antes da definição do grid, o Treino Livre 3 será realizado às 14h30.

Onde assistir aos treinos livres do GP dos Estados Unidos? ＋

Os treinos livres do GP dos Estados Unidos terão transmissão do canal de TV fechada SporTV3 e dos streamings GloboPlay e F1 TV. A Globo não exibirá o GP dos Estados Unidos na TV aberta.

Como será a programação da Fórmula 1 em Austin? ＋

O GP dos Estados Unidos terá três treinos livres, uma sessão de classificação e a corrida. Os dois primeiros treinos ocorrem na sexta-feira, 23, o terceiro treino e a classificação no sábado, 24, e a prova no domingo, 25.

Quais corridas formam a triple header da Fórmula 1? ＋

A sequência começa com o GP dos Estados Unidos, em Austin, e continua nos dois finais de semana seguintes com corridas no México e em São Paulo. A triple header termina no Autódromo de Interlagos, com o GP do Brasil.

Haverá corrida Sprint no GP dos Estados Unidos? ＋

Não haverá corrida Sprint no GP dos Estados Unidos, que seguirá o formato tradicional com três treinos livres. A última Sprint do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.

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