GP dos Estados Unidos: veja horários e onde assistir à classificação da Fórmula 1

RESUMO ＋ A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas, de sexta-feira, 23, a domingo, 25 de outubro de 2026. A classificação ocorre no sábado, às 18h, e a corrida começa no domingo, às 17h. Os treinos livres terão transmissão do canal fechado SporTV3 e dos streamings Globoplay e F1 TV.

A Fórmula 1 desembarcou em Austin, no Texas, na sexta-feira, 23, para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Essa é a primeira corrida da triple header, que será encerrada no Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil.

Neste sábado, 24, acontece a classificação do GP dos Estados Unidos, com a corrida oficial marcada para as 17 horas de domingo, 25 de outubro. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos começam nesta sexta-feira, 23. O público americano poderá acompanhar um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.

Que horas será a classificação do GP dos Estados Unidos?

A sessão de classificação do grid para a corrida oficial da Fórmula 1 em Austin acontece neste sábado, 24, às 18 horas.

Antes disso, os fãs podem aproveitar mais uma sessão de Treino Livre, marcada para as 14h30.

Onde assistir ao GP dos Estados Unidos?

Todas as sessões de Treino Livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos serão transmitidas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP dos Estados Unidos:

Sexta-feira, 23 de outubro

Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Sábado, 24 de outubro

Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 25 de outubro

Corrida - a partir das 17h (de Brasília)