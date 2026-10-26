Bola de Ouro 2026: site oficial comete gafe e anuncia três possíveis vencedores; veja

Site oficial da Bola de Ouro vaza nomes de três possíveis ganhadores horas antes da premiação (FRANCK FIFE/AFP)
Colaboradora
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16h41.
O site oficial da Bola de Ouro 2026 publicou, por engano, conteúdos que apresentavam três jogadores diferentes como vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo. O episódio aconteceu nesta segunda-feira, 26, poucas horas antes da cerimônia em Londres, e envolveu Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé, alguns dos principais candidatos ao troféu.
As páginas traziam textos preparados para celebrar a conquista de cada um dos atletas, com argumentos relacionados ao desempenho em campo. Os links foram retirados do ar pouco depois de serem identificados, mas capturas das publicações circularam nas redes sociais e provocaram questionamentos sobre a divulgação antecipada do resultado.
Cada um dos três textos apresentava uma justificativa diferente para a suposta conquista. No conteúdo sobre Kane, o destaque era a temporada goleadora do atacante inglês.
Já a publicação sobre Yamal apontava a possibilidade de o espanhol estabelecer um recorde de precocidade na história da premiação.
No caso de Mbappé, o artigo ressaltava a regularidade do francês em alto nível e seu desempenho pelo Real Madrid. Os três materiais estavam disponíveis no portal oficial, apesar de apenas um jogador poder conquistar o prêmio masculino.
A publicação dos textos não permite determinar quem será o vencedor. A situação pode estar relacionada à preparação antecipada de conteúdos para diferentes cenários, prática comum em coberturas jornalísticas de grandes eventos. Nesse caso, porém, as versões acabaram sendo disponibilizadas antes do anúncio oficial.
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 acontece nesta segunda-feira, 26 de outubro, no London Palladium Theatre, em Londres. O evento está previsto para começar às 17h, no horário de Brasília.
Até o anúncio oficial, a publicação dos três textos deve ser tratada como uma falha no site da premiação, e não como confirmação do resultado. A classificação definitiva será conhecida com a divulgação oficial dos vencedores.