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Bola de Ouro 2026: site oficial comete gafe e anuncia três possíveis vencedores; veja

Falha no portal da premiação colocou Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé como campeões horas antes do anúncio oficial; páginas foram retiradas do ar

Site oficial da Bola de Ouro vaza nomes de três possíveis ganhadores horas antes da premiação (FRANCK FIFE/AFP)

Site oficial da Bola de Ouro vaza nomes de três possíveis ganhadores horas antes da premiação (FRANCK FIFE/AFP)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16h41.

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O site oficial da Bola de Ouro 2026 publicou, por engano, conteúdos que apresentavam três jogadores diferentes como vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo. O episódio aconteceu nesta segunda-feira, 26, poucas horas antes da cerimônia em Londres, e envolveu Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé, alguns dos principais candidatos ao troféu.

As páginas traziam textos preparados para celebrar a conquista de cada um dos atletas, com argumentos relacionados ao desempenho em campo. Os links foram retirados do ar pouco depois de serem identificados, mas capturas das publicações circularam nas redes sociais e provocaram questionamentos sobre a divulgação antecipada do resultado.

O que apareceu no site oficial da Bola de Ouro?

Cada um dos três textos apresentava uma justificativa diferente para a suposta conquista. No conteúdo sobre Kane, o destaque era a temporada goleadora do atacante inglês.

Jogador do Bayern de Munique em uniforme vermelho, durante campanha para Ballon d'Or 2026.

Texto que anuncia Harry Kane como vencedor da Bola de Ouro 2026 (Foto: Reprodução)

Já a publicação sobre Yamal apontava a possibilidade de o espanhol estabelecer um recorde de precocidade na história da premiação.

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, celebra Ballon d'Or 2026.

Texto que anuncia Lamine Yamal como vencedor da Bola de Ouro 2026 (Foto: Reprodução)

No caso de Mbappé, o artigo ressaltava a regularidade do francês em alto nível e seu desempenho pelo Real Madrid. Os três materiais estavam disponíveis no portal oficial, apesar de apenas um jogador poder conquistar o prêmio masculino.

Kylian Mbappé, vencedor do Ballon d'Or 2026, em treino com camisa rosa da Emirates Fly Better.

Texto que anuncia Kylian Mbappé como vencedor da Bola de Ouro 2026 (Foto: Reprodução)

A publicação dos textos não permite determinar quem será o vencedor. A situação pode estar relacionada à preparação antecipada de conteúdos para diferentes cenários, prática comum em coberturas jornalísticas de grandes eventos. Nesse caso, porém, as versões acabaram sendo disponibilizadas antes do anúncio oficial.

Quando será anunciada a Bola de Ouro 2026?

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 acontece nesta segunda-feira, 26 de outubro, no London Palladium Theatre, em Londres. O evento está previsto para começar às 17h, no horário de Brasília.

Até o anúncio oficial, a publicação dos três textos deve ser tratada como uma falha no site da premiação, e não como confirmação do resultado. A classificação definitiva será conhecida com a divulgação oficial dos vencedores.

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