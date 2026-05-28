Weverton diz que comprava tênis para Endrick a cada gol marcado pelo atacante

Surpresa na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Weverton voltou a celebrar uma convocação para o principal torneio do futebol mundial. Sem ter sido chamado anteriormente pelo treinador italiano, o goleiro garantiu lugar entre os 26 nomes do Brasil e formará novamente o trio da posição ao lado de Alisson e Ederson, repetindo a configuração vista no Catar.

Em entrevista à Fifa, o experiente goleiro destacou a emoção de viver uma Copa pela seleção brasileira.

“Foram dias muito especiais, cheios de alegria e gratidão. Todos os dias penso na oportunidade que temos de fazer história, representar um país que ama tanto o futebol e tentar trazer o sexto título para o Brasil”, afirmou.

Veterano do grupo, Weverton também falou sobre o ambiente entre os goleiros da seleção e ressaltou a relação construída com Alisson e Ederson ao longo dos últimos ciclos.

“Além de grandes goleiros, eles são grandes pessoas, que tenho a sorte de chamar de amigos”, disse o jogador.

“Como goleiros, sabemos que apenas um pode jogar, mas nos puxamos diariamente para manter os três no mais alto nível. Quem não estiver em campo sempre estará torcendo pelos outros”, completou.

O camisa 1 ainda citou as referências da posição que marcaram sua trajetória. Embora tenha convivido de perto com Alisson e Ederson na seleção, ele apontou dois campeões mundiais como inspirações da infância.

“Os goleiros que moldaram meus primeiros anos e me inspiraram a virar goleiro foram Taffarel e Marcos”

Da parceria com Neymar ao papel com os jovens

Campeão olímpico ao lado de Neymar nos Jogos do Rio-2016, Weverton acredita que transformar um elenco estrelado em uma equipe campeã passa menos pelo talento individual e mais pela mentalidade coletiva.

“É uma questão de comprometimento com o objetivo, deixando vaidades e egos de lado, com todos caminhando na mesma direção”, afirmou.

O goleiro também comentou a chance de dividir o Mundial com jogadores que viu crescer no Palmeiras, como Endrick e Danilo Santos.

“São dois jogadores que acompanhei desde muito novos. Ganhamos títulos juntos e temos uma história engraçada: toda vez que o Endrick fazia gol, eu dava um tênis para ele, e o Danilo ia junto ao shopping ajudar a escolher. Quando percebi quantos gols ele estava fazendo, precisei parar!”, revelou, em tom descontraído.

Agora, segundo Weverton, viver uma Copa ao lado dos dois jovens torna a experiência ainda mais especial.

“Será muito especial ter os dois comigo ao mesmo tempo nessa jornada.”