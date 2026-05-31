Esporte

Braçadeira definida: Ancelotti confirma capitão do Brasil para Copa do Mundo

Escolha do técnico italiano garante continuidade na liderança da Seleção

Decisão foi anunciada pelo treinador durante entrevista na Granja Comary. (Miguel Schincariol/Getty Images)

Decisão foi anunciada pelo treinador durante entrevista na Granja Comary. (Miguel Schincariol/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 31 de maio de 2026 às 13h40.

Carlo Ancelotti confirmou Marquinhos como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A definição foi anunciada pelo treinador neste sábado, 30, durante entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

Com a decisão, o zagueiro do Paris Saint-Germain será o responsável por usar a braçadeira da equipe brasileira durante o Mundial. Havia expectativa sobre a possibilidade de Casemiro assumir a função oficial, mas o técnico italiano manteve Marquinhos no posto até a última atualização.

"O capitão segue sendo o Marquinhos", afirmou Ancelotti.

Entretanto, para o amistoso contra o Panamá, marcado para este domingo, 31, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, Casemiro será o capitão da seleção brasileira. Marquinhos ainda não se apresentou à delegação por estar envolvido na final da Liga dos Campeões da Europa.

Além de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli também disputam a decisão de quem seria o capitão do time. Questionado sobre a final, Ancelotti evitou apontar favoritos e destacou o equilíbrio entre as equipes.

Segundo o treinador, o mais importante é que os jogadores terminem a partida em boas condições antes da apresentação à Seleção Brasileira para a sequência da preparação visando a Copa do Mundo de 2026.

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