Braçadeira definida: Ancelotti confirma capitão do Brasil para Copa do Mundo

Carlo Ancelotti confirmou Marquinhos como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A definição foi anunciada pelo treinador neste sábado, 30, durante entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

Com a decisão, o zagueiro do Paris Saint-Germain será o responsável por usar a braçadeira da equipe brasileira durante o Mundial. Havia expectativa sobre a possibilidade de Casemiro assumir a função oficial, mas o técnico italiano manteve Marquinhos no posto até a última atualização.

"O capitão segue sendo o Marquinhos", afirmou Ancelotti.

Entretanto, para o amistoso contra o Panamá, marcado para este domingo, 31, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, Casemiro será o capitão da seleção brasileira. Marquinhos ainda não se apresentou à delegação por estar envolvido na final da Liga dos Campeões da Europa.

Além de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli também disputam a decisão de quem seria o capitão do time. Questionado sobre a final, Ancelotti evitou apontar favoritos e destacou o equilíbrio entre as equipes.

Segundo o treinador, o mais importante é que os jogadores terminem a partida em boas condições antes da apresentação à Seleção Brasileira para a sequência da preparação visando a Copa do Mundo de 2026.