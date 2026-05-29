Gabriel Magalhães: quem é o zagueiro da Seleção que disputa a final da Champions

A final da Champions League entre Arsenal e PSG, neste sábado, 30, também será uma oportunidade para o torcedor brasileiro conhecer melhor um dos nomes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026: Gabriel Magalhães.

Aos 28 anos, o zagueiro do Arsenal chega à decisão europeia vivendo uma das melhores fases da carreira. Convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial, ele se apresentará à Seleção apenas após a final da Champions League e não participará do amistoso contra o Panamá, marcado para domingo, 31, no Maracanã.

Gabriel Magalhães chega à final da Champions em alta

Quando contratou Gabriel Magalhães junto ao Lille, da França, o Arsenal buscava reforçar seu sistema defensivo. Seis temporadas depois, o brasileiro se transformou em uma das principais peças da equipe inglesa.

O defensor ajudou o Arsenal a conquistar a Premier League, encerrando um jejum que durava desde a temporada 2003/04. Além da solidez defensiva, chamou atenção pela participação ofensiva.

Na campanha do título inglês, Gabriel marcou três gols e distribuiu quatro assistências. O número de passes para gol superou o de alguns meio-campistas do clube londrino, como Mikel Merino, Eberechi Eze e Martín Zubimendi.

Com 1,90 metro de altura, Magalhães é o jogador de linha mais alto da Seleção Brasileira e está entre os maiores atletas do elenco campeão inglês.

Por que Gabriel Magalhães não joga Brasil x Panamá?

Gabriel Magalhães não estará em campo no amistoso entre Brasil e Panamá. Assim como Gabriel Martinelli, seu companheiro de Arsenal, e Marquinhos, capitão do PSG, o zagueiro se juntará à delegação brasileira somente após a decisão europeia.

A expectativa é que o defensor esteja à disposição de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos.