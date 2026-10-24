Flamengo na final da Libertadores? Entenda a ação do clube na Conmebol para mudar resultado da semi

RESUMO ＋ O Flamengo recorre à Conmebol para tentar reverter a eliminação na semifinal da Libertadores, após perder nos pênaltis para o Estudiantes. O clube questiona a escalação do zagueiro Marcos Rojo, autorizado a jogar após recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), e pede a aplicação da derrota por 3 a 0 ao adversário. Como precedente, cita o caso do Santos, punido em 2018 por escalar irregularmente Carlos Sánchez. Outros episódios envolvendo Ramón Ábila e Bruno Zuculini, porém, tiveram desfechos diferentes, considerando as circunstâncias e os procedimentos de cada caso.

Eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis, na semifinal da Libertadores, o Flamengo tenta reverter o resultado nos tribunais da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O clube questiona a escalação do zagueiro Marcos Rojo, que teria atuado irregularmente na partida, e pede a aplicação da punição prevista no regulamento da competição: a derrota por 3 a 0 para a equipe argentina. A iniciativa tem como referência um caso envolvendo o Santos, em 2018, mas também esbarra em outros precedentes que tiveram desfechos distintos.

Rojo foi contratado pelo Estudiantes após o clube perder dois titulares por suspensão. A Conmebol rejeitou inicialmente a inscrição do defensor para a Libertadores, mas o time argentino recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) e conseguiu autorização para utilizá-lo contra o Flamengo.

O argumento rubro-negro é que a decisão da CAS não substitui a aprovação da Conmebol, entidade responsável pela organização do torneio. Por isso, o clube entende que a escalação de Rojo desrespeitou as regras da competição e que o Estudiantes deve sofrer a punição correspondente. A eventual mudança no resultado poderia alterar a classificação para a final.

O precedente do Santos

O principal argumento do Flamengo é o caso do Santos, que foi punido pela Conmebol em 2018 após escalar irregularmente o meia uruguaio Carlos Sánchez em uma partida contra o Independiente, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

O confronto de ida terminou empatado por 0 a 0, mas o resultado foi posteriormente alterado para uma derrota santista por 3 a 0. No jogo de volta, as equipes empataram novamente sem gols, e o time brasileiro acabou eliminado.

A irregularidade estava relacionada a uma suspensão aplicada a Sánchez em 2015, quando o jogador foi expulso durante uma partida da Copa Sul-Americana. A punição original previa três jogos de suspensão, mas uma anistia concedida pela Conmebol reduziu a pena para uma partida. O meia deveria cumprir essa suspensão justamente contra o Independiente.

O Santos, portanto, acabou punido mesmo após a alteração da pena disciplinar. Para o Flamengo, o episódio demonstra que a escalação irregular de um jogador pode resultar na mudança do placar e, consequentemente, na eliminação de uma equipe.

Outros casos tiveram desfechos diferentes

A aplicação das regras pela Conmebol em 2018, no entanto, não seguiu o mesmo caminho em todos os episódios envolvendo jogadores com possíveis pendências disciplinares.

Naquele ano, Ramón Ábila, do Boca Juniors, e Bruno Zuculini, do River Plate, também atuaram em partidas da Libertadores enquanto havia questionamentos sobre o cumprimento de suspensões. Os dois casos, porém, tiveram desfechos diferentes daquele enfrentado pelo Santos.

No episódio de Zuculini, a própria Conmebol admitiu ter informado incorretamente que o jogador estava apto a atuar. Já o recurso relacionado a Ábila foi apresentado fora do prazo regulamentar de 24 horas, o que impediu que a contestação tivesse o mesmo encaminhamento.

Os precedentes mostram que a análise de uma possível escalação irregular depende não apenas da existência de uma pendência disciplinar, mas também das circunstâncias específicas de cada caso, dos procedimentos adotados e dos prazos previstos no regulamento.