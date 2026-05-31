Brasil x Panamá: veja a escalação da Seleção para o amistoso de hoje

Publicado em 31 de maio de 2026 às 08h04.
O Brasil entra em campo neste domingo, 31, para enfrentar o Panamá em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira dos torcedores antes do embarque para os Estados Unidos, onde a equipe concluirá a preparação para o Mundial.
Na véspera da partida, o técnico Carlo Ancelotti revelou a escalação que pretende utilizar no amistoso.
A formação anunciada por Ancelotti para enfrentar o Panamá tem: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.
O Brasil não contará com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli no amistoso.
Os três jogadores jogaram a final da Champions League no sábado e, por isso, não estarão à disposição de Ancelotti no Maracanã.
O amistoso entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GETV, no YouTube.