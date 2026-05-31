Brasil x Panamá: veja a escalação da Seleção para o amistoso de hoje

Carlo Ancelotti definiu o time que inicia o último jogo do Brasil no país antes da Copa do Mundo

Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti revelou a escalação que pretende utilizar no amistoso deste domingo (Nike/Divulgação)

Carolina Ingizza
Publicado em 31 de maio de 2026 às 08h04.

O Brasil entra em campo neste domingo, 31, para enfrentar o Panamá em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira dos torcedores antes do embarque para os Estados Unidos, onde a equipe concluirá a preparação para o Mundial.

Na véspera da partida, o técnico Carlo Ancelotti revelou a escalação que pretende utilizar no amistoso.

Qual é a escalação do Brasil hoje?

A formação anunciada por Ancelotti para enfrentar o Panamá tem: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Quais são os desfalques da Seleção Brasileira?

O Brasil não contará com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli no amistoso.

Os três jogadores jogaram a final da Champions League no sábado e, por isso, não estarão à disposição de Ancelotti no Maracanã.

Que horas é o jogo do Brasil hoje?

Brasil e Panamá se enfrentam às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo, 31.

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O amistoso entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GETV, no YouTube.

 

