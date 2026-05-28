CBF decide manter Neymar na Seleção mesmo após confirmação de lesão na panturrilha

A CBF decidiu manter Neymar na Seleção Brasileira mesmo após a confirmação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Depois de reuniões entre a comissão técnica, o departamento médico e a direção da entidade na Granja Comary, em Teresópolis, a definição foi pela permanência do atacante do Santos no grupo da Copa do Mundo.

A aposta da seleção é recuperar o camisa 10 ainda durante a fase de grupos do Mundial. Internamente, a avaliação é de que Neymar pode ser útil ao elenco mesmo sem estar em condições ideais, principalmente pensando nas fases eliminatórias da competição.

O prazo inicial definido pela CBF é de 15 dias para que o atacante apresente evolução física. O período coincide com o limite imposto pela Fifa para substituições por lesão: até 24 horas antes da estreia do Brasil contra Marrocos, marcada para 13 de junho.

CBF já sabia da lesão antes da convocação

A situação física de Neymar já era motivo de preocupação antes mesmo da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

O Santos comunicou à CBF o diagnóstico de edema grau 2 na panturrilha direita logo após a divulgação da lista final. Na ocasião, o clube entendia que o jogador teria condições de se apresentar normalmente durante a preparação.

Nos bastidores, porém, o alerta foi ligado. A entidade decidiu acompanhar a evolução do quadro de perto e planejava usar os primeiros dias de treinamento na Granja Comary como parte do processo de recuperação física do atacante.

Neymar sofreu a lesão na derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Exames apontaram lesão mais grave

Ao chegar à concentração da seleção, Neymar passou por novos exames de imagem na noite de quarta-feira, 27, em Teresópolis.

Nesta quinta-feira, 28, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou que a situação era mais séria do que o inicialmente informado.

Segundo ele, a ressonância magnética identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita, e não apenas um edema.

O prazo estimado de recuperação é de duas a três semanas. Com isso, Neymar está fora dos amistosos contra Panamá, no domingo, 31, no Maracanã, e Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

A melhor hipótese trabalhada pela comissão técnica é contar com o atacante a partir da segunda partida da fase de grupos, diante do Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia.

Comissão técnica aposta no peso de Neymar no elenco

Mesmo com o risco físico, a permanência de Neymar foi respaldada internamente. A avaliação da CBF é de que cortar o principal nome do futebol brasileiro antes de esgotar as alternativas médicas poderia gerar desgaste e aumentar a pressão sobre a comissão técnica. Além disso, jogadores do elenco apoiaram a presença do atacante no grupo.

Antes da convocação, Ancelotti conversou diretamente com Neymar para entender se o jogador aceitaria participar da Copa sem status de protagonista absoluto. A resposta foi positiva.

Desde que chegou à Granja Comary, o atacante tem realizado apenas trabalhos leves na academia e segue em tratamento intensivo supervisionado pela equipe médica da seleção.

Apesar da decisão inicial pela permanência, a possibilidade de corte ainda não está descartada. O regulamento da Fifa permite substituições por lesão até 24 horas antes da estreia da seleção, desde que a federação apresente comprovação médica oficial.

A comissão técnica acompanha diariamente a recuperação do atacante e pretende avaliar a resposta física nas próximas semanas antes de tomar uma decisão definitiva sobre sua presença na Copa do Mundo.