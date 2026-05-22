Em qual hotel a Seleção Brasileira ficará hospedada durante a Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira ficará hospedada no The Ridge Hotel, em Basking Ridge, Nova Jersey, durante a Copa do Mundo 2026. O hotel fica a pouco menos de uma hora de Nova York, a 15 minutos do centro de treinamento da seleção e a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium, onde o Brasil estreia contra o Marrocos em 13 de junho.

Segundo a CBF, a escolha levou em conta privacidade, conforto, segurança e distância para os locais de atividades. A decisão foi revelada em janeiro após a Fifa aceitar o pedido da confederação.

O The Ridge Hotel funciona como hotel corporativo ligado à empresa de telecomunicações Verizon, que mantém uma sede operacional próxima ao endereço. A estrutura tem acesso mais controlado do que um hotel comum e costuma receber funcionários e clientes visitantes.

Como é o The Ridge Hotel?

O hotel tem 171 acomodações e estética minimalista. O espaço reabriu em 2018 após obras de restauro lideradas pela Gensler, empresa de arquitetura e design. A reforma incluiu áreas comuns como lobby, lounge, biblioteca, academia e espaços para reuniões e eventos.

A propriedade usa elementos inspirados na natureza de Basking Ridge, com carvalho, bronze envelhecido, latão polido e tapetes feitos à mão. Basking Ridge pertence ao município de Bernards, no condado de Somerset. A comunidade fica a cerca de 50 quilômetros de Nova York e reúne áreas arborizadas, grandes propriedades e presença corporativa.

Durante a Copa, a hospedagem ficará reservada integralmente para a delegação brasileira.

Treinos e restrição de visitas

O Brasil treinará no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, também em Nova Jersey. O CT pertence ao New York Red Bulls. A estrutura conta com campos de treinamento, academia, vestiários e áreas administrativas.

A seleção terá restrição de visitas no hotel durante o Mundial. Segundo Samir Xaud, presidente da CBF, não haverá visitas diária, apenas um dia específico para visita de familiares. Ele afirmou que a medida busca garantir paz e concentração para a comissão técnica e jogadores.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho. Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.