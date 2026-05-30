Esporte

Brasil x Panamá: veja horário e onde assistir ao amistoso da Seleção neste domingo

Equipe de Carlo Ancelotti faz neste domingo seu último jogo no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026

Vini Jr.: jogador brasileiro irá jogar com a camisa número 7 (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Vini Jr.: jogador brasileiro irá jogar com a camisa número 7 (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19h08.

A Seleção Brasileira faz neste domingo, 31, seu último jogo em território nacional antes da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrenta o Panamá às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para o Mundial.

Nos amistosos disputados em março, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e derrotou a Croácia por 3 a 1.

O duelo contra o Panamá será mais uma oportunidade para Carlo Ancelotti observar o elenco antes da estreia na Copa do Mundo.

Após a partida deste domingo, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, em 6 de junho. A estreia no Mundial será diante do Marrocos, em 13 de junho.

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O amistoso entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GETV no YouTube.

Que horas começa Brasil x Panamá?

A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalação do Brasil

A formação anunciada por Carlo Ancelotti para o amistoso tem: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli não estarão à disposição por conta da participação na final da Champions League.

Numeração da Seleção Brasileira

A CBF também divulgou neste sábado a numeração dos jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Neymar reassume a camisa 10, enquanto Matheus Cunha vestirá a 9. Já Vini Jr. ficará com a camisa 7 e Raphinha usará a 11.

Confira a numeração:

  • 1 – Alisson
  • 2 – Wesley
  • 3 – Gabriel Magalhães
  • 4 – Marquinhos
  • 5 – Casemiro
  • 6 – Alex Sandro
  • 7 – Vini Jr.
  • 8 – Bruno Guimarães
  • 9 – Matheus Cunha
  • 10 – Neymar
  • 11 – Raphinha
  • 12 – Weverton
  • 13 – Danilo
  • 14 – Bremer
  • 15 – Léo Pereira
  • 16 – Douglas Santos
  • 17 – Fabinho
  • 18 – Danilo Santos
  • 19 – Endrick
  • 20 – Lucas Paquetá
  • 21 – Luiz Henrique
  • 22 – Gabriel Martinelli
  • 23 – Ederson
  • 24 – Ibañez
  • 25 – Igor Thiago
  • 26 – Rayan
Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolPanamáCopa do Mundo

Mais de Esporte

CBF confirma Neymar como camisa 10 da seleção brasileira; veja quem ficou com a 9

Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções

Guga desembarca em Paris e torcida sonha com o grito “Allez, Fonsecááá!”

Champions League ainda é a maior premiação do futebol? Veja os números

Mais na Exame

Esporte

CBF confirma Neymar como camisa 10 da seleção brasileira; veja quem ficou com a 9

Mundo

Rússia diz que drone ucraniano atingiu maior usina nuclear da Europa

ESG

Reciclagem avança, mas ainda esbarra em questões tributárias e baixa reciclabilidade

Brasil

Em São Paulo, tiroteio em estação de metrô deixa 5 feridos