As 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026, segundo a Time

A revista Time revelou sua aguardada lista das 100 pessoas mais influentes de 2026.
Após um ano marcado por conflitos militares, megaeventos esportivos e um novo cenário geopolítico global, a seleção de 2026 tem nomes diversos, desde a atleta Alysa Liu, passando pela estrela do K-pop Jennie, jovens líderes da Geração Z que estão redesenhando o cenário político, como Balendra Shah no Nepal, e líderes mundiais como Xi Jinping.
Como é elaborada a lista?
A elaboração da lista Time 100 não segue uma métrica única. De acordo com os editores, a escolha é guiada pelas histórias que moldam o mundo a cada ano. O processo envolve meses de debate entre editores, repórteres e correspondentes internacionais da revista.
Recentemente, a Time expandiu o foco para áreas que definem o futuro, como Inteligência Artificial, Clima, Saúde e Filantropia. Além disso, novos campos, como o dos criadores digitais, ganharam peso. O objetivo é apresentar nomes que, embora nem sempre conhecidos do grande público, exercem um impacto desproporcional em seus respectivos setores.
Os três brasileiros na lista da Time
Em 2026, o Brasil é representado por três nomes que personificam o impacto do país na ciência, na cultura e na inovação global:
- Mariangela Hungria: Agrônoma e microbiologista da Embrapa, Mariangela revolucionou a agricultura sustentável. Seu trabalho com micróbios de solo permite que 85% da soja brasileira cresça sem fertilizantes sintéticos, economizando bilhões de dólares e evitando a emissão de milhões de toneladas de CO2.
- Wagner Moura: Consolidado no cinema internacional, o ator e diretor brasileiro estampa uma das capas da edição de 2026. Ele é reconhecido por sua versatilidade e pelo peso de sua influência cultural tanto em Hollywood quanto na América Latina.
- Luciano Moreira: Reconhecido na categoria de Inovadores, Moreira é um dos destaques brasileiros por seu trabalho de impacto global em ciência e saúde.
Confira a lista completa da Time
A Time 100 é dividida em seis categorias, cada uma para a um tipo de personalidade pública e de conquista.
Artistas
- Luke Combs: Estrela do country que domina as paradas com sua autenticidade e talento vocal.
- Jennie: Ícone pop global e integrante do BLACKPINK, celebrada por seu poder de estrela e influência na moda.
- Keke Palmer: Atriz e produtor, reconhecida por sua inteligência instintiva e presença vibrante.
- Noah Wyle: Ator e diretor que deixou sua marca na televisão e no cinema com sua versatilidade.
- Dakota Johnson: Atriz celebrada por sua honestidade refrescante e escolhas de carreira audaciosas.
- Jafar Panahi: Cineasta iraniano que transforma a censura em resistência artística e humanitária.
- Claire Danes: Atriz aclamada por sua capacidade de interpretar emoções humanas profundas com precisão.
- Benicio Del Toro: Ator vencedor do Oscar, ícone de carisma e profundidade emocional nas telas.
- Jonathan Groff: Talento da Broadway e do cinema, vencedor do Tony e mestre da performance.
- Ranbir Kapoor: Estrela indiana que atua como uma ponte cultural entre o cinema de Bollywood e o mundo.
- Tayari Jones: Romancista que explora a vida interior de mulheres negras com sensibilidade literária.
- Noah Kahan: Cantor e compositor folk que conquistou o público com letras honestas e melodias cativantes.
- Anderson .Paak: Músico, baterista e diretor que transborda criatividade.
- Rhea Seehorn: Atriz singular, aclamada por sua técnica impecável e profundidade de seus personagens.
- Coco Jones: Cantora e vencedora do Grammy, vista como um modelo de integridade para a nova geração.
- Freida McFadden: Médica e autora fenômeno dos thrillers psicológicos viciantes.
Titãs
- Zoe Saldaña: Estrela de bilheterias recordes, celebrada por sua força e orgulho afro-latino.
- Ben Stiller: Diretor visionário e ator que elevou o padrão da comédia e do drama contemporâneo.
- Aliko Dangote: Magnata nigeriano, o maior empreendedor africano focado no desenvolvimento do continente.
- Scottie Scheffler: Golfista número 1 do mundo, reconhecido por sua resiliência e foco técnico.
- Anok Yai: Modelo que redefine a moda e inclusão na indústria global.
- Ralph Lauren: Estilista que construiu um império baseado na elegância e no imaginário do sonho americano.
- Lynsey Addario: Fotojornalista de guerra cujas imagens documentam crises humanas com coragem.
- Susan Dell e Michael Dell: Filantropos focados em inovação, saúde e educação global.
- Sundar Pichai: CEO do Google e Alphabet, liderando a fronteira da Inteligência Artificial.
- David Ellison: Produtor executivo que remodelou o cinema de entretenimento em Hollywood.
- Precious Matsoso e Anne-Claire Amprou: Lideranças que moldam o futuro da preparação para pandemias globais.
- Lip-Bu Tan: Executivo influente no setor de tecnologia e semicondutores.
Inovadores
- Nikki Glaser: Comediante que impactou a cultura com humor afiado e desinibido.
- Hilary Knight: Lenda do hóquei no gelo e defensora da igualdade de gênero no esporte.
- Vikas Khanna: Chef e filantropo que utiliza a gastronomia para combater a fome mundial.
- Lando Norris: Piloto de Fórmula 1 e figura influente na nova geração de entusiastas do esporte.
- Mashama Bailey: Chef premiada que resgata as raízes da culinária afro-americana.
- Matthieu Blazy: Diretor criativo que trouxe um novo fôlego ao design de luxo.
- Dario Amodei e Daniela Amodei: Co-fundadores da Anthropic, focados em uma Inteligência Artificial segura e ética.
- Noah Lyles: Velocista olímpico que traz personalidade e velocidade recorde ao atletismo.
- Yiyun Li: Escritora aclamada por sua exploração profunda da condição humana.
- Tony Tyson: Físico liderando novas descobertas sobre a matéria escura.
- Cao Fei: Artista multimídia que explora as mudanças sociais na era digital.
- John Furner: Executivo focado na modernização do varejo em escala global.
- Jeremy Allaire: Líder no setor de criptomoedas e finanças digitais seguras.
- Mari Luz Canaquiri Murayari: Líder indígena peruana lutando pela proteção dos rios amazônicos.
- Luciano Moreira: Cientista brasileiro pioneiro no combate a doenças transmitidas por mosquitos.
- Neal Mohan: CEO do YouTube, moldando o futuro do consumo de vídeo no mundo.
- Sabrina Walter: Inovadora em sustentabilidade e soluções para a crise climática.
Ícones
- Wagner Moura: Ator e diretor brasileiro reconhecido por seu impacto cultural internacional.
- Kate Hudson: Atriz e empresária com influência duradoura no bem-estar e entretenimento.
- Alysa Liu: Patinadora artística que inspira jovens atletas com sua resiliência.
- Hilary Duff: Atriz e empresária que evoluiu de ídolo adolescente para referência de negócios.
- Alan Cumming: Ator e ativista, voz poderosa para a comunidade LGBTQ+.
- Sterling K. Brown: Ator premiado conhecido por suas performances carregadas de profundidade.
- Ethan Hawke: Ator e escritor com uma trajetória marcada pela criatividade constante.
- Chloe Kim: Campeã olímpica de snowboard e inspiração em foco esportivo.
- Shirin Ebadi: Nobel da Paz que continua lutando pelos direitos humanos e democracia.
- Walter Hood: Arquiteto paisagista que une design, história e justiça social.
- Victoria Beckham: Designer que transformou sua marca pessoal em um império de luxo.
- Rauw Alejandro: Cantor que lidera a inovação na música urbana latina.
- Kica Matos: Ativista pelos direitos dos imigrantes e justiça social nos EUA.
Líderes
- Papa Leão XIV: Líder religioso focado em questões sociais e pacificação global.
- Claudia Sheinbaum: Presidente do México, uma das vozes políticas mais potentes da América Latina.
- Marco Rubio: Político influente na formulação da política externa dos Estados Unidos.
- Donald Trump: Presidente dos Estados Unidos, peça central na redefinição da política mundial.
- Mark Carney: Economista focado em finanças climáticas e sustentabilidade global.
- Zohran Mamdani: Líder emergente focado em justiça social e habitacional.
- Xi Jinping: Líder da China, peça-chave na geopolítica e economia mundial.
- Sanae Takaichi: Política japonesa influente em temas de segurança nacional.
- Benjamin Netanyahu: Primeiro-ministro de Israel, figura central na geopolítica do Oriente Médio.
- Netumbo Nandi-Ndaitwah: Líder política da Namíbia e voz ativa no desenvolvimento africano.
- Steve Witkoff: Empresário influente no setor imobiliário e conselheiro político de Donald Trump.
- Gavin Newsom: Governador da Califórnia e figura de destaque no Partido Democrata.
- Gwynne Shotwell: Presidente da SpaceX, liderando a era comercial da exploração espacial.
- Balendra Shah: Primeiro-ministro do Nepal e símbolo da ascensão da Geração Z ao poder político.
- Susie Wiles: Estrategista política crucial na administração de Donald Trump.
- Tarique Rahman: Líder oposicionista de Bangladesh lutando pela democracia.
- Mark Kelly: Senador dos EUA e ex-astronauta, influente em temas de defesa e ciência.
- Heather Gerken: Reitora de Direito em Yale, moldando o futuro da educação jurídica.
- Dan Caine: Inovador no setor de segurança nacional e tecnologia governamental.
- Henna Virkkunen: Líder europeia focada em regulação digital e inovação.
- Rafael Mariano Grossi: Diretor da AIEA, essencial na segurança nuclear global.
- Mette Frederiksen: Primeira-ministra da Dinamarca, destacada por sua liderança social-democrata.
- Jacob Frey: Prefeito americano lidando com os desafios urbanos modernos.
- Fatih Birol: Diretor da Agência Internacional de Energia, pautando a transição energética.
Pioneiros
- Dolores Huerta: Ativista de 96 anos que continua lutando por justiça trabalhista e feminina.
- Reid Wiseman: Astronauta liderando missões cruciais para o retorno do homem à Lua.
- Josh D'Amaro: Executivo da Disney focado na inovação de experiências em parques temáticos.
- Mamadou Amadou Ly: Líder em causas humanitárias e saúde em regiões de crise.
- Nancy Silverton: Chef pioneira que moldou a panificação e culinária moderna.
- MrBeast: Criador de conteúdo que revolucionou o entretenimento e a filantropia digital.
- Mariangela Hungria: Cientista brasileira pioneira em biotecnologia agrícola sustentável.
- C.C. Wei: CEO da TSMC, peça fundamental na cadeia global de suprimentos de chips.
- Lauren Hersh e Rachel Foster: Defensoras dos direitos das mulheres e combate ao tráfico humano.
- Shannon Minter: Advogado pioneiro na defesa dos direitos da comunidade trans.
- Zabib Musa Loro: Ativista focada em educação e direitos das meninas em zonas de conflito.
- Sarah Friar: Executiva focada em tecnologia e impacto comunitário.
- Kiran Musunuru e Rebecca Ahrens-Nicklas: Cientistas que lideram avanços em edição genética para salvar vidas.