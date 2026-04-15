As 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026, segundo a Time

A seleção conta com três brasileiros e diversas figuras políticas na tradicional lista da revista norte-americana

Papa Leão XIV: líder religioso é uma das pessoas mais influentes do mundo segundo a revista Time (Alberto Pizzoli/AFP)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15h34.

A revista Time revelou sua aguardada lista das 100 pessoas mais influentes de 2026.

Após um ano marcado por conflitos militares, megaeventos esportivos e um novo cenário geopolítico global, a seleção de 2026 tem nomes diversos, desde a atleta Alysa Liu, passando pela estrela do K-pop Jennie, jovens líderes da Geração Z que estão redesenhando o cenário político, como Balendra Shah no Nepal, e líderes mundiais como Xi Jinping.

Como é elaborada a lista?

A elaboração da lista Time 100 não segue uma métrica única. De acordo com os editores, a escolha é guiada pelas histórias que moldam o mundo a cada ano. O processo envolve meses de debate entre editores, repórteres e correspondentes internacionais da revista.

Recentemente, a Time expandiu o foco para áreas que definem o futuro, como Inteligência Artificial, Clima, Saúde e Filantropia. Além disso, novos campos, como o dos criadores digitais, ganharam peso. O objetivo é apresentar nomes que, embora nem sempre conhecidos do grande público, exercem um impacto desproporcional em seus respectivos setores.

Os três brasileiros na lista da Time

Em 2026, o Brasil é representado por três nomes que personificam o impacto do país na ciência, na cultura e na inovação global:

  • Mariangela Hungria: Agrônoma e microbiologista da Embrapa, Mariangela revolucionou a agricultura sustentável. Seu trabalho com micróbios de solo permite que 85% da soja brasileira cresça sem fertilizantes sintéticos, economizando bilhões de dólares e evitando a emissão de milhões de toneladas de CO2.
  • Wagner Moura: Consolidado no cinema internacional, o ator e diretor brasileiro estampa uma das capas da edição de 2026. Ele é reconhecido por sua versatilidade e pelo peso de sua influência cultural tanto em Hollywood quanto na América Latina.
  • Luciano Moreira: Reconhecido na categoria de Inovadores, Moreira é um dos destaques brasileiros por seu trabalho de impacto global em ciência e saúde.

Confira a lista completa da Time

Time 100 é dividida em seis categorias, cada uma para a um tipo de personalidade pública e de conquista.

Artistas

  • Luke Combs: Estrela do country que domina as paradas com sua autenticidade e talento vocal.
  • Jennie: Ícone pop global e integrante do BLACKPINK, celebrada por seu poder de estrela e influência na moda.
  • Keke Palmer: Atriz e produtor, reconhecida por sua inteligência instintiva e presença vibrante.
  • Noah Wyle: Ator e diretor que deixou sua marca na televisão e no cinema com sua versatilidade.
  • Dakota Johnson: Atriz celebrada por sua honestidade refrescante e escolhas de carreira audaciosas.
  • Jafar Panahi: Cineasta iraniano que transforma a censura em resistência artística e humanitária.
  • Claire Danes: Atriz aclamada por sua capacidade de interpretar emoções humanas profundas com precisão.
  • Benicio Del Toro: Ator vencedor do Oscar, ícone de carisma e profundidade emocional nas telas.
  • Jonathan Groff: Talento da Broadway e do cinema, vencedor do Tony e mestre da performance.
  • Ranbir Kapoor: Estrela indiana que atua como uma ponte cultural entre o cinema de Bollywood e o mundo.
  • Tayari Jones: Romancista que explora a vida interior de mulheres negras com sensibilidade literária.
  • Noah Kahan: Cantor e compositor folk que conquistou o público com letras honestas e melodias cativantes.
  • Anderson .Paak: Músico, baterista e diretor que transborda criatividade.
  • Rhea Seehorn: Atriz singular, aclamada por sua técnica impecável e profundidade de seus personagens.
  • Coco Jones: Cantora e vencedora do Grammy, vista como um modelo de integridade para a nova geração.
  • Freida McFadden: Médica e autora fenômeno dos thrillers psicológicos viciantes.

Titãs

  • Zoe Saldaña: Estrela de bilheterias recordes, celebrada por sua força e orgulho afro-latino.
  • Ben Stiller: Diretor visionário e ator que elevou o padrão da comédia e do drama contemporâneo.
  • Aliko Dangote: Magnata nigeriano, o maior empreendedor africano focado no desenvolvimento do continente.
  • Scottie Scheffler: Golfista número 1 do mundo, reconhecido por sua resiliência e foco técnico.
  • Anok Yai: Modelo que redefine a moda e inclusão na indústria global.
  • Ralph Lauren: Estilista que construiu um império baseado na elegância e no imaginário do sonho americano.
  • Lynsey Addario: Fotojornalista de guerra cujas imagens documentam crises humanas com coragem.
  • Susan Dell e Michael Dell: Filantropos focados em inovação, saúde e educação global.
  • Sundar Pichai: CEO do Google e Alphabet, liderando a fronteira da Inteligência Artificial.
  • David Ellison: Produtor executivo que remodelou o cinema de entretenimento em Hollywood.
  • Precious Matsoso e Anne-Claire Amprou: Lideranças que moldam o futuro da preparação para pandemias globais.
  • Lip-Bu Tan: Executivo influente no setor de tecnologia e semicondutores.

Inovadores

  • Nikki Glaser: Comediante que impactou a cultura com humor afiado e desinibido.
  • Hilary Knight: Lenda do hóquei no gelo e defensora da igualdade de gênero no esporte.
  • Vikas Khanna: Chef e filantropo que utiliza a gastronomia para combater a fome mundial.
  • Lando Norris: Piloto de Fórmula 1 e figura influente na nova geração de entusiastas do esporte.
  • Mashama Bailey: Chef premiada que resgata as raízes da culinária afro-americana.
  • Matthieu Blazy: Diretor criativo que trouxe um novo fôlego ao design de luxo.
  • Dario Amodei e Daniela Amodei: Co-fundadores da Anthropic, focados em uma Inteligência Artificial segura e ética.
  • Noah Lyles: Velocista olímpico que traz personalidade e velocidade recorde ao atletismo.
  • Yiyun Li: Escritora aclamada por sua exploração profunda da condição humana.
  • Tony Tyson: Físico liderando novas descobertas sobre a matéria escura.
  • Cao Fei: Artista multimídia que explora as mudanças sociais na era digital.
  • John Furner: Executivo focado na modernização do varejo em escala global.
  • Jeremy Allaire: Líder no setor de criptomoedas e finanças digitais seguras.
  • Mari Luz Canaquiri Murayari: Líder indígena peruana lutando pela proteção dos rios amazônicos.
  • Luciano Moreira: Cientista brasileiro pioneiro no combate a doenças transmitidas por mosquitos.
  • Neal Mohan: CEO do YouTube, moldando o futuro do consumo de vídeo no mundo.
  • Sabrina Walter: Inovadora em sustentabilidade e soluções para a crise climática.

Ícones

  • Wagner Moura: Ator e diretor brasileiro reconhecido por seu impacto cultural internacional.
  • Kate Hudson: Atriz e empresária com influência duradoura no bem-estar e entretenimento.
  • Alysa Liu: Patinadora artística que inspira jovens atletas com sua resiliência.
  • Hilary Duff: Atriz e empresária que evoluiu de ídolo adolescente para referência de negócios.
  • Alan Cumming: Ator e ativista, voz poderosa para a comunidade LGBTQ+.
  • Sterling K. Brown: Ator premiado conhecido por suas performances carregadas de profundidade.
  • Ethan Hawke: Ator e escritor com uma trajetória marcada pela criatividade constante.
  • Chloe Kim: Campeã olímpica de snowboard e inspiração em foco esportivo.
  • Shirin Ebadi: Nobel da Paz que continua lutando pelos direitos humanos e democracia.
  • Walter Hood: Arquiteto paisagista que une design, história e justiça social.
  • Victoria Beckham: Designer que transformou sua marca pessoal em um império de luxo.
  • Rauw Alejandro: Cantor que lidera a inovação na música urbana latina.
  • Kica Matos: Ativista pelos direitos dos imigrantes e justiça social nos EUA.

Líderes

  • Papa Leão XIV: Líder religioso focado em questões sociais e pacificação global.
  • Claudia Sheinbaum: Presidente do México, uma das vozes políticas mais potentes da América Latina.
  • Marco Rubio: Político influente na formulação da política externa dos Estados Unidos.
  • Donald Trump: Presidente dos Estados Unidos, peça central na redefinição da política mundial.
  • Mark Carney: Economista focado em finanças climáticas e sustentabilidade global.
  • Zohran Mamdani: Líder emergente focado em justiça social e habitacional.
  • Xi Jinping: Líder da China, peça-chave na geopolítica e economia mundial.
  • Sanae Takaichi: Política japonesa influente em temas de segurança nacional.
  • Benjamin Netanyahu: Primeiro-ministro de Israel, figura central na geopolítica do Oriente Médio.
  • Netumbo Nandi-Ndaitwah: Líder política da Namíbia e voz ativa no desenvolvimento africano.
  • Steve Witkoff: Empresário influente no setor imobiliário e conselheiro político de Donald Trump.
  • Gavin Newsom: Governador da Califórnia e figura de destaque no Partido Democrata.
  • Gwynne Shotwell: Presidente da SpaceX, liderando a era comercial da exploração espacial.
  • Balendra Shah: Primeiro-ministro do Nepal e símbolo da ascensão da Geração Z ao poder político.
  • Susie Wiles: Estrategista política crucial na administração de Donald Trump.
  • Tarique Rahman: Líder oposicionista de Bangladesh lutando pela democracia.
  • Mark Kelly: Senador dos EUA e ex-astronauta, influente em temas de defesa e ciência.
  • Heather Gerken: Reitora de Direito em Yale, moldando o futuro da educação jurídica.
  • Dan Caine: Inovador no setor de segurança nacional e tecnologia governamental.
  • Henna Virkkunen: Líder europeia focada em regulação digital e inovação.
  • Rafael Mariano Grossi: Diretor da AIEA, essencial na segurança nuclear global.
  • Mette Frederiksen: Primeira-ministra da Dinamarca, destacada por sua liderança social-democrata.
  • Jacob Frey: Prefeito americano lidando com os desafios urbanos modernos.
  • Fatih Birol: Diretor da Agência Internacional de Energia, pautando a transição energética.

Pioneiros

  • Dolores Huerta: Ativista de 96 anos que continua lutando por justiça trabalhista e feminina.
  • Reid Wiseman: Astronauta liderando missões cruciais para o retorno do homem à Lua.
  • Josh D'Amaro: Executivo da Disney focado na inovação de experiências em parques temáticos.
  • Mamadou Amadou Ly: Líder em causas humanitárias e saúde em regiões de crise.
  • Nancy Silverton: Chef pioneira que moldou a panificação e culinária moderna.
  • MrBeast: Criador de conteúdo que revolucionou o entretenimento e a filantropia digital.
  • Mariangela Hungria: Cientista brasileira pioneira em biotecnologia agrícola sustentável.
  • C.C. Wei: CEO da TSMC, peça fundamental na cadeia global de suprimentos de chips.
  • Lauren Hersh e Rachel Foster: Defensoras dos direitos das mulheres e combate ao tráfico humano.
  • Shannon Minter: Advogado pioneiro na defesa dos direitos da comunidade trans.
  • Zabib Musa Loro: Ativista focada em educação e direitos das meninas em zonas de conflito.
  • Sarah Friar: Executiva focada em tecnologia e impacto comunitário.
  • Kiran Musunuru e Rebecca Ahrens-Nicklas: Cientistas que lideram avanços em edição genética para salvar vidas.
Acompanhe tudo sobre:Revista TimePolíticaCiência de Dados

Mais de Pop

Que horas começa o BBB 26? Hoje tem festa do pijama com cápsula do tempo

BBB 26: 'Modo Turbo' continua e enquete aponta quem sairá neste Paredão

Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente se juntam ao elenco de 'Tremembé'

Tudo o que se sabe sobre a 2ª temporada de 'Tremembé'

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

A liderança não nasce, se treina: onde tudo começou

Pop

Que horas começa o BBB 26? Hoje tem festa do pijama com cápsula do tempo

Brasil

Reforma Casa Brasil: governo amplia crédito para quem tem renda de até R$ 13 mil

Ciência

Quem é Luciano Moreira, cientista brasileiro entre os mais influentes da Time?