Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes de comédia ou musical indicados?

Os filmes indicados ao Globo de Ouro 2026 abriram a maratona do público para a temporada de premiações. A lista reúne produções que já estão disponíveis no streaming, títulos em cartaz nos cinemas e outros que estreiam nas próximas semanas, antes da cerimônia marcada para este domingo, 11 de janeiro, em Los Angeles.

Considerado um dos principais termômetros do Oscar, o Globo de Ouro volta a chamar atenção pela diversidade de gêneros e nacionalidades entre os indicados. Entre os destaques está o brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que concorre em três categorias, incluindo melhor ator, com Wagner Moura.

Para quem deseja se programar, é possível conferir onde assistir aos principais títulos indicados. As opções variam entre plataformas digitais e salas de cinema.

Indicados a Melhor Filme - Comédia ou Musical

Bugonia — Prime Video (Aluguel)

Nouvelle Vague — em cartaz nos cinemas

Blue Moon — Prime Video (Aluguel) e Apple TV (Aluguel)

Marty Supreme — estreia nos cinemas em 22 de janeiro

Uma Batalha Após a Outra — HBO Max, Prime Video (Aluguel) e Apple TV (Aluguel)

A Única Saída — estreia nos cinemas em 22 de janeiro

Além das produções já disponíveis no streaming, parte dos indicados segue apostando em estreias exclusivas nos cinemas, estratégia comum no período que antecede premiações. Outras obras devem chegar às plataformas digitais apenas após a cerimônia.

O Globo de Ouro 2026 será apresentado pela comediante Nikki Glaser e reunirá alguns dos principais nomes da temporada de filmes.